Parla Daniela Poggi, regista e attrice impegnata nel sociale

“Il male è sempre esistito, ma l’uomo può scegliere quale strada seguire. Se ognuno di noi è ottimamente centrato sul presente, ha un cuore aperto e con gli occhi guarda veramente con amore, non può non rendersi conto delle tante ingiustizie che vengono perpetrate ogni giorno nei confronti di tutte le vite che ci circondano, e quindi c’è chi si fa scivolare le cose addosso, c’è chi ha gli occhi spenti o il cuore chiuso, e magari invece qualcuno che leggerà questa nostra intervista comincerà ad avere un pensiero diverso, credo che ognuno di noi possa fare molto, basta che lo voglia”. Sono le parole intense di Daniela Poggi (Savona, 17 ottobre 1954), che ti aprono il cuore e dipingono il ritratto di una donna che ha le idee ben chiare su quale dovrà essere il suo nuovo cammino, di regista e di attrice, quello di una donna impegnata nel sociale e che continuerà a vivere “guardandosi intorno ed ascoltando” le diverse voci del pianeta.

Daniela, hai un curriculum importante che si divide tra cinema, teatro e tv. Dal 1977 fino ad oggi hai al tuo attivo oltre trenta film e una quarantina di fiction, nonché innumerevoli opere teatrali, hai ottenuto successi e lavorato con grandi registi, da Walter Chiari a Stefano Vanzina, Pippo Franco, Luciano Salce, Ettore Scola, Claude Chabrol. Nel corso della tua carriera hai diretto anche due cortometraggi tuoi: Viaggio d’amore (1995) e Non si paga social theatre (2007). Quali sono i tuoi impegni e desideri di oggi?

“A novembre ho girato il corto Senza sorelle, la regia è di Gabriele Lazzaro e di Massimiliano Varrese. Si tratta di un’opera seconda di Lazzaro ed ha un ottimo cast. Gabriele si è ispirato alla sua autobiografia, nella vita ha tre sorelle, nel corto le loro storie si intersecano dando vita ad un rapporto complesso e discutibile, i temi che vengono fuori sono importanti; il primo è l’incapacità di amare, di condividere, l’altro è l’invidia. Nel frattempo ho ripreso le prove dello spettacolo Emily Dickinson – Vertigine in altezza per la regia di Emanuele Gamba, su testo scritto da Valeria Moretti. Con questo spettacolo, prodotto dal Teatro della Toscana, ho debuttato al Teatro Niccolini a Firenze nel novembre 2019. Mi auguro che tutto vada per il meglio perché la situazione del teatro è sospesa, tutto può accadere da un momento all’altro, in programma ho molte date nel 2021, stiamo anche valutando di arrivare in Sicilia”.

Dunque continui a parlare di argomenti forti e legati alla attualità?

“Sì, il tema del corto è molto attuale, le persone sono concentrate su loro stesse, guardano solo il proprio ombelico e non si accorgono di quello che ruota intorno a loro, probabilmente a causa di un discorso di sopravvivenza dovuto alla precarietà della vita, che ogni giorno ci mette di fronte a troppe incertezze. Se poi avviene che qualcosa di importante, bello, accada a qualcun altro ecco che subentrano la violenza o l’eliminazione, oppure la violenza interiore che crea un senso di invidia e un desiderio di voler uccidere quella felicità. In generale amo lavorare con i giovani, è sempre molto stimolante”.

In questo tuo periodo artistico infatti hai dato molta fiducia agli emergenti, da l’Esodo, a Ebola, a l’Amante Sjogren, la regia è di autori ad inizio carriera, quali Ciro Formisano, Christian Marazziti, Maurizio Rigatti…

“Lo considero molto stimolante, intanto sono più freschi, hanno meno pregiudizi e il desiderio di conoscerti, sono scevri da paraocchi, dunque ti scelgono per la complessità del tuo lavoro, perché sono cresciuti con te, con i personaggi che interpretavi, vedendoti nelle fiction, seguendo tutto un excursus lavorativo, artistico, ho da loro grande stima, mentre invece trovo, più o meno, che i coetanei siano pieni di preconcetti, chiusi nei loro gruppi di conoscenza accademici, o di frequentazioni personali, per cui spesso e volentieri è molto complicato, difficile essere scelta. Ritengo poi che i giovani abbiano le idee più chiare perché chi decide di fare questo lavoro oggi vuol dire che è cresciuto a pane e cinema, pane e serie tv, dunque lo affronta veramente con la voglia e con una grande passione, poi c’è un altro aspetto, con la precarietà economica sono diventati tutti imprenditori di se stessi, quindi hanno una valenza maggiore perché sono spronati dal fare, non c’è qualcuno che gli dice ‘ti do un miliardo di euro e vai’”.

Quindi questo fenomeno potrebbe anche portare ad una nuova ripresa del cinema?

“Certamente, non tutti hanno l’intraprendenza, la capacità di resistenza, di dover affrontare bandi su bandi, selezioni varie, devono andare a bussare alle porte, chiedere, subire tante umiliazioni. Se vieni da un grande successo naturalmente è più facile, è il caso del regista Gabriele Lazzaro che ha vinto già due o tre festival ed ha lavorato con attrici come Grazia di Michele, insomma, Gabriele ha tutte le carte in regola e sono davvero molto felice, tra l’altro avrò l’occasione di lavorare con Viola Graziosi, attrice di teatro straordinaria e donna eccezionale, e con altre due colleghe i cui nomi in questo momento mi sfuggono, siamo tutte donne belle, complete di carriera alle spalle, anche se abbiamo età completamente diverse e apparteniamo a generazioni differenti”.

L’attualità sembra essere il tuo tema preferito, penso a L’Esodo che mette in primo piano il tema della disoccupazione delle donne dai 60 in su, troppo vecchie per trovare lavoro e giovani per andare in pensione, ed a Ebola che sembra invece anticipare l’epidemia di Covid 19.

“Ebola purtroppo è ancora una realtà e Christian Marazziti è molto attento alle tematiche sociali, è sempre in prima linea, certo, in quel caso si parlava anche del vaccino, della speranza concreta di averne uno; riguardo la situazione di oggi trovo irritante il fatto di dare per scontato che nell’arco di pochi mesi si possa trovare, ma sono pochi gli scienziati, o i virologi, ad ammettere che servono tempi più lunghi per poter portare sul mercato un prodotto efficace. Riguardo il Covid 19, credo che tutta la situazione dolorosa e scientifica sia stata ampiamente raccontata, con L’Esodo invece Ciro Formisano ha avuto un coraggio da leone, nella sua opera prima ha toccato un argomento scottante, scomodo, che ha dato fastidio a tanti ma che rappresenta una realtà per molte persone, dal momento che abbiamo costruito una società dove non vengono rispettati i giovani ma neppure le professionalità, per cui ‘scelgo di mandarti in pensione’; il problema è che tutti dovrebbero avere una pensione equa, adeguata al costo della vita, qualunque sia stata la professione. Come si fa a vivere con 400 euro al mese se solo per comperare frutta e verdura partono 20/30 euro a spesa. C’è una disparità enorme, c’è uno Stato che per ora non è riuscito a costruire un sistema economico giusto. L’Esodo racconta come “una scelta politica” sia andata a ledere la dignità e libertà di quasi 400mila persone ed è stata fatta senza nessun tipo di rimorso, di rimpianto, mentre ci sono ancora quasi 4-5 mila italiani che devono ricevere la loro pensione e questa è la cosa più raccapricciante, che ti fa davvero arrabbiare”.

Come giudichi questa realtà di oggi, dove stiamo andando e dove dovremmo andare.

“Intanto dovremmo andare verso una maggiore consapevolezza riguardo il fatto che l’uomo non ha questo potere assoluto su tutto quello che lo circonda, dovremmo avere la capacità di convivere nel nostro pianeta, nel nostro ambiente, con un maggiore rispetto per la vita di tutti, se io rispetto la mia vita e sono conscio che è condivisa da miliardi di persone, posso cominciare anche a rispettare la vita di un altro, non siamo unici e soli quindi dobbiamo avere consapevolezza verso tutto ciò che ci circonda sia nel mondo vegetale, che nel mondo animale e nel mondo umano, è necessaria una maggiore capacità di relazionarsi politicamente, socialmente, culturalmente. E’ urgente anche acquisire una coscienza diversa sull’alimentazione perché stiamo sfruttando troppo la Terra, col problema climatico, provocato dallo sfruttamento, in una parte del pianeta si assisterà ad una migrazione paurosa di persone dovuta alla siccità, l’altra metà sarà offesa da inondazioni perché abbiamo speculato sui tagli degli alberi, sui letti dei fiumi, sui materiali per costruire ponti ecc., tutto questo inevitabilmente porta guerre, porta fame, povertà, violenza, quindi se non si prendono precauzioni, se non ci si rende conto che non ci siamo solo noi, accadrà l’irreparabile. Non so quanti miliardi di persone vivano sulla Terra ma ci vuole condivisione, un percorso politico in tal senso deve essere fatto, se noi fabbrichiamo le armi perché è un business economico, siamo sicuri che poi in Siria, in Congo, nel Caucaso, si continuerà a combattere, uccidere e morire”.

E questo percorso non lo sta facendo nessuno al momento.

“L’interesse mondiale è quello di far arricchire quei cinque che detengono ¾ della ricchezza del mondo, che non ho capito poi cosa ci faranno con tutti quei soldi. L’essere umano, purtroppo, pensa di essere eterno, ha questa idea di onnipotenza, di onniscienza e non si rende conto che in quattro e quattr’otto, come abbiamo potuto vedere, se ti becchi il Covid vai in sala rianimazione e muori, e allora? Che significa?”.

E poi con una grande disparità tra ricchi e non ricchi, perché le cure non sono uguali e tempestive per tutti.

“Direi anche tra giovani e vecchi, facciamo triage e allora eliminiamo i vecchi, è bene che se ne vadano via subito perché sono un peso per la società, ma anche per risparmiare le pensioni, quindi si può non salvare un anziano, tanto ha patologie pregresse! Tutta questa situazione la trovo molto dolorosa, tutti ne sono al corrente però hanno paura ad ammetterlo, ad opporsi, è come se fossimo bloccati. Io temo che quello che si vuole fare è assoggettare l’essere umano a un potere politico che decide tutto e quindi renderci degli automi che stanno lì a seguire quello che dice il grande capo e questo mi fa molta, molta paura. Io sono sempre stata una persona che ha urlato la libertà in assoluto, difeso la sua autonomia ed indipendenza, non tollero di venire gestita da nessuno, voglio essere libera di scegliere anche come vivere e come morire, nel rispetto della società e di tutti gli altri”.

Hai una figlia adottata, come state vivendo questo periodo?

“La mia è stata una adozione del cuore, non ho figli di pancia però per me lei è mia figlia ed io sono la sua mamma. E’ meravigliosa, è una ragazza peruviana di quasi 24 anni, vive in Italia, a Roma. Anche se lei ha la sua famiglia io l’ho accompagnata in tutte le sue scelte, nella sua vita di bambina, di adolescente, studentessa universitaria quasi laureanda, l’ho seguita in tutto e per tutto. Parliamo spesso, affrontiamo anche il tema dell’occupazione, di questa Italia, delle difficoltà per entrare a lavorare, sappiamo bene che ogni volta è come se ci fosse la necessità di un lasciapassare, di una telefonata, da parte di qualcuno verso il grande capo!”.

Permangono i problemi di sempre che non sono stati risolti, sembra che non stiamo andando avanti.

“No, temo di no, il puro merito da noi è difficile che venga riconosciuto, c’è sempre la telefonata di mezzo. Credo che sia un carattere italiano quello di voler vedere solo il proprio giardinetto e non esiste negli altri Paesi, io ho vissuto in Francia, in Inghilterra dove vale il merito!”.

Così non si impone la qualità ed è difficile gestire adeguatamente se non si ha competenza.

“Sì, ma alla base deve esserci un cambiamento di mentalità, è la mentalità di ognuno di noi che deve cambiare”.

Sei stata assessore alla cultura, politiche giovanili, pari opportunità e diritti degli animali, a Fiumicino, come è andata quella esperienza e perché ti sei dimessa?

“E’ andata benissimo, però ho ritenuto che non era la mia dimensione, rischiavo di entrare in un sistema, in una fase completamente diversa dalla mia professione e non era la scelta che volevo fare e poi tengo alla mia libertà, non voglio dipendere da nessun per favore, da nessun grazie”.

Dunque anche il meccanismo politico non ti piaceva.

“No, la politica è fatta di compromessi e di mediazioni ed io sono un po’ lontana da queste due dimensioni di vita”.

Nella tua attività ad un certo punto hai sembrato abbracciare temi sul sociale e spirituali, per quale ragione?

“Questa è una bella domanda, in realtà mi è venuto naturale, forse perché sono una persona che vive guardandosi intorno? Ascoltando? E quindi è stato spontaneo, ad esempio, montare un monologo che trattasse l’anima degli animali, per rendere il pubblico un po’ più consapevole di quanto possano soffrire e di condurlo per mano, dolcemente, verso una nuova coscienza alimentare che ne escluda l’uccisione, visto che sono vegana da parecchi anni! Mi piaceva l’idea di toccare tematiche che riguardassero Il mio percorso di fede cristiana, un percorso che continuo a fare, con alti e bassi, con mille domande, e così ho interpretato L’amore impaziente, testo sulla ricerca spirituale e religiosa vincitore dei Teatri del Sacro; mi è stato richiesto poi di redigere un monologo sulla Vergine Maria e l’ho costruito, in occasione di un Festival sulla Immigrazione, ho scritto anche un altro monologo, Partire, dove racconto il dolore, la morte, le speranze, le delusioni, che possono esserci in questi giovani che fuggono verso l’Europa e contemporaneamente descrivo la realtà dei loro Paesi dove si può morire, cercando disperatamente di sopravvivere. Ho affrontato anche temi personali dolorosi, con il monologo Io madre di mia madre ho portato in scena la patologia che ha colpito la mia mamma, probabilmente per esorcizzare il mio dolore ma insieme per sensibilizzare l’opinione pubblica, spiegare quello che può accadere nella mente umana se arriva il morbo di Alzheimer, probabilmente sono fatta così, non riesco a non vivere empaticamente con il resto del mondo intorno a me, nel senso di vegetale, umano e animale”.

Oggi avere uno sguardo per le problematiche del mondo non può non diventare un impegno per chi svolge mestieri come l’attore, il giornalista, lo scrittore, come non sentire l’esigenza di dare un contributo per migliorare la realtà che ci circonda?

“Sono d’accordo, se ognuno di noi è ottimamente centrato, ha un cuore aperto e con gli occhi guarda veramente con amore, non può non rendersi conto delle tante ingiustizie che vengono perpetrate ogni giorno nei confronti di tutte le vite che ci circondano, e quindi c’è chi si fa scivolare le cose addosso, c’è chi ha gli occhi spenti, o il cuore chiuso, e magari invece qualcuno che leggerà questa nostra intervista comincerà ad avere un pensiero diverso, credo che ognuno di noi può fare molto, basta che lo voglia”.

Come nasce questo grande amore per gli animali?

“Fa parte di me, non nasce da nulla, è qualcosa che mi appartiene da sempre. Ho partecipato a campagne contro le pellicce, contro gli allevamenti intensivi e continuo ad occuparmene. La prima settimana di ottobre sono stata la testimonial, a Bracciano, di un evento organizzato da una famiglia del luogo per porre all’attenzione un tema poco noto, quello del rapimento e macellazione dei cavalli, essendone stata vittima. Ogni giorno non si sa quanti cavalli vengano rapiti malamente e uccisi, ovviamente senza controlli sanitari dunque non si sa nemmeno, quando arrivano sulle tavole di chi “vuole mangiare carne di cavallo”, che farmaci abbiano assunto, dietro a tutto questo c’è una mafia, un racket perché le macellazioni sono clandestine! Il fenomeno colpisce cavalli da corsa, da scuderia, da maneggio, da concorso, Puglia e Lazio sono le regioni maggiormente colpite”.

Non se ne parla per niente!

“No, non interessa nessuno perché, come sempre, dietro il fenomeno ci sono speculazioni economiche. La disperazione degli allevatori, dei proprietari, è enorme. Tra l’altro il cavallo è un animale meraviglioso, di affezione, ci vivi, ci parli, è impensabile venga rapito e macellato con tale crudeltà”.

Eppure le leggi esistono a tutela degli animali, ma non vengono applicate! E questo sembra essere un altro problema.

“Perché in Italia c’è qualcuno che applica le leggi? Non esiste alcun controllo! Pensiamo all’evasione, c’è un sistema fiscale che controlla gli evasori? Puniscono solo i piccoli che magari hanno evaso solo 500 euro! Io ritengo che l’Italia sia diventato un Paese veramente ridicolo e non soltanto per un discorso politico, è proprio l’italiano che per un 50 per cento ha questo cuore meraviglioso, generoso, solidale, l’altro 50 per cento però se ne frega di tutti. Non so più cosa dire, in generale penso che il sistema politico rispecchi esattamente il tessuto sociale, laddove il cittadino non raccoglie le deiezioni del proprio cane, sputa camminando, in una via piena di traffico si mette a fare la pipì, o getta tutte le carte a terra… riflette chi lo Governa, se vai nel Nord Europa tutto questo non esiste. In Germania durante la prima fase del Covid lo Stato ha dato agli autonomi bonus di 5000,00 euro, qui al massimo ne sono arrivati 1000,00. Se fai vivere bene tutte le persone e rispetti la loro dignità anche il più maleducato ed egoista, ad un certo punto, si vergognerà del suo comportamento sbagliato, ma se tu che sei ai vertici per primo ti comporti male, o comunque non garantisci il benessere, una vita dignitosa, il rispetto delle regole per tutti, è chiaro che poi, per imitazione, il cittadino è portato a pensare ‘ se lo fanno loro, perché non lo devo fare io?”.

Si dovrebbe ricominciare dalle scuola, dai giovani.

“E’ stato un grande errore togliere l’educazione civica a scuola, fortunatamente è stata reinserita, inoltre gli insegnanti non vengono pagati adeguatamente per cui sono pochi che fanno veramente il loro lavoro per amore”.

Quali sono i film o le serie tv che ricordi con maggiore soddisfazione.

“Per il cinema sicuramente L’Esodo perché sono una protagonista assoluta e il tema è talmente bello, forte, importante che per me è un grande orgoglio avere fatto parte di questo progetto, per la Tv sicuramente Incantesimo e Chi l’ha visto, sono due facce della stessa medaglia, della stessa Daniela, in teatro bene o male tutto, ma sicuramente arrivare ad interpretare Emily Dickinson è un traguardo, è una autrice molto importante, difficile, anche di questo sono orgogliosa”.

Un ricordo di mamma e papà, provieni da una famiglia di artisti…

“Ho voluto un bene dell’anima sia a mia madre che a mio padre, mi hanno insegnato il rispetto degli altri, i valori dell’armonia, dell’amicizia, la generosità della condivisione, la bellezza, la necessità della bellezza come sinonimo di vita armoniosa, se intorno a te tutto è bello, bello non nel fatuo ma nella sua essenza vera e propria, stai bene; poi sicuramente mi hanno dato una educazione rigida, rispettosa, sono orgogliosa dei genitori che ho avuto e ringrazio Iddio tutti i giorni per avermeli dati. Mi piacerebbe concludere con questa nota tratta da un libro che sto leggendo prima di addormentarmi, un’opera molto bella di Robert Cheaib. Nella creazione dell’uomo quando Dio tende il dito verso Adamo, quello spazio minimo che c’è tra le due dita, quelle di Adamo e quelle di Dio, è lo spazio della nostra libertà, è questo spazio infinitesimale di libertà in cui l’uomo può scegliere se stare da solo o se andare verso Dio, se vai verso Dio cercherai di compiere le opere di Dio, altrimenti resterai solo con te stesso”.

E questo è un bel messaggio per tutti noi, per il nostro futuro, grazie Daniela.

Maria Grazia Di Mario