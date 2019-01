Tesciuba (UGEI), giorno della Memoria non sia fatto di slogan

Sono qui con Yoseph Tesciuba, consigliere ai rapporti politici e internazionali per l’Unione Giovani Ebrei d’Italia (UGEI). Tale associazione è nata per coordinare ed unire le associazioni giovanili ebraiche che vi aderiscono ed è presente in tutta Italia. L’attuale intervista riguarderà un fenomeno di portata mondiale, che è sempre stato radicato in Europa e che ora sta di nuovo affiorando dal tessuto sociale: l’antisemitismo. Purtroppo esso coinvolge tutti i colori politici e ideologici ed è alimentato con una retorica assai variopinta. Eppure, come tutti i problemi che affliggono le minoranze, l’antisemitismo può apparire come un problema vago, oppure relegato al passato, con lievi rimasugli che si protraggono fino al presente, contornato da una speranza più o meno diffusa che ne auspica una definitiva scomparsa. Ed è proprio questa figura quasi evanescente, spettrale nei tratti, che più incute timore.

Lei è ebreo e vive a Roma, alle spalle ha una storia lunga millenni, ma oggi come si comporta Roma con la sua comunità ebraica? Sente vicino a lei un sentimento di diffidenza, timore o addirittura astio?

In primo luogo voglio ricordare che a Roma risiede la comunità ebraica più antica d’Europa. Si tratta di una Comunità dalla storia millenaria che precede perfino il Papato. Pertanto il legame tra Roma e gli Ebrei non dovrebbe lasciare adito a forme di diffidenza o di timore. Anche se poi, a ben vedere, la storia racconta un’altra versione. L’astio ci è sempre stato, in forme e dimensioni variabili. Negli ultimi tempi sembra aver fatto un passo indietro lungo un secolo intero; Roma si è resa protagonista di molteplici azioni di matrice antisemita: le scritte antisemite, le lapidi divelte nei cimiteri, il recente furto delle pietre d’inciampo dedicate alla memoria di una famiglia ebraica romana sterminata ad Auschwitz. Sono il segno di un forte rigurgito antisemita.

Ci sono poi una serie di fenomeni che a Roma trovano epicentro, ma che in realtà sono indicativi di problemi dalla portata ben più ampia. Negli stadi, l’antisemitismo sta diventando ordinaria amministrazione e si presta a spregevoli logiche di offesa e di rivalità calcistica. In alcune scuole romane, le sezioni giovanili dei più noti partiti di estrema destra trovano un consenso senza precedenti. È su questo terreno fertile che, tra i banchi, si verificano piccoli incidenti e che circolano antiche teorie complottiste e negazioniste. La cosa che mi preoccupa di più è che, nella società dello svuotamento dei valori, queste due istituzioni, scuole e stadi, si prodigano a plasmare una parte significativa dell’immaginario condiviso dalle nuove generazioni, le più vulnerabili ad una propaganda pervasiva. Entrambe le istituzioni, per via dei gruppi che all’interno vi hanno messo i tentacoli, troppo spesso somministrano lo stesso cocktail fatto di antisemitismo, anti-elitismo, anti-immigrazione. E se è vero che le dinamiche giovanili sono lo specchio della politica di domani, allora il futuro non promette nulla di buono.

Come ho precedentemente accennato il fenomeno è di scala mondiale. In Europa, anche se si parla di una zona geografica assai ampia, che aria si respira?

A Roma si vive “relativamente” bene se come contesto adottiamo l’Europa, dove l’antisemitismo continua a fare morti e dove indossare una kippah per strada è diventato un atto di coraggio estremo. I dati raccolti di recente dall’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali parlano chiaro: un ebreo su quattro ha vissuto episodi antisemiti nell’ultimo anno, il 28% del campione ebraico ritiene di dover dissimulare la propria identità in diverse occasioni e il 38% ha pensato di lasciare il proprio Paese a causa dell’antisemitismo crescente. E’ inaccettabile. E lo è ancor di più il fatto che la società progressista e liberale sembra averci fatto l’abitudine.

Si tratta di un’involuzione che taglia tutto il Continente. In Germania gli episodi di odio razziale verso gli ebrei si moltiplicano. Nel Regno Unito, Corbyn sta seriamente minacciando l’esistenza della comunità ebraica con l’incessante collezione di dichiarazioni ed amicizie fortemente antisemite. Nella Francia di Ilan Halimi e Mireille Knoll, vittime dell’antisemitismo omicida ad oltre settant’anni dalla Shoah, l’odio di matrice islamica, ma non solo, sta fomentando in modo impressionante l’esodo degli ebrei. A peggiorare la situazione è poi arrivata l’orda barbarica dei Jilet Jaunes che si stringe attorno all’odio dell’ebreo e del capitalismo, oltre che al malcontento generale. La stessa miscela esplosiva è alla base di altri gravi episodi in Belgio, Svezia, Ungheria, Polonia, fino a contagiare gli Stati Uniti dove l’attentato di Pittsburgh ha determinato la fine del mito dell’ultimo porto sicuro per gli ebrei in Occidente. In tutti questi paesi, l’antisemitismo risulta dalla convergenza di più fattori: antisemitismo legato al capitalismo, antiebraismo religioso cristiano e islamico, il moderno antisionismo radicale.

Ma a questo punto, mi permetta di dirottare il discorso sull’antisionismo. Deviazione, in realtà, solo apparente. C’è una tendenza comune a giustificare molti di questi episodi catalogandoli come espressione di una legittima posizione politica ostile allo Stato d’Israele. Per troppo tempo mi sono personalmente battuto per la differenza delle due posizioni, antisemitismo e antisionismo, temendo che la coincidenza concettuale delle stesse potesse assumere le forme di una grave limitazione della libertà d’espressione. Poi però mi sono scontrato con la realtà. Ed ho capito che si tratta di una colossale truffa ideologica. Per quanto riguarda l’antisionismo islamico, è doveroso ricordare che l’antiebraismo precede la nascita dello Stato d’Israele e attraversa tutte le epoche e le latitudini. Quanto al presunto antisionismo della destra estrema, che fa erroneamente leva su principi che non le appartengono, infastidisce l’idea di uno Stato in cui l’Ebreo è maggioranza, in cui l’Ebreo è per la prima volta artefice del proprio destino, in cui l’Ebreo difende il proprio diritto ad esistere. Ed ora arrivo alla più celata delle forme di antisemitismo moderno: l’antisionismo della sinistra di tutto il mondo. Israele offre alla sinistra moderna, disorientata dopo il crollo del comunismo, un nuovo motivo di coesione tra le sinistre nazionali. Questa nuova declinazione moderna dell’antisemita trova apoteosi nel doppio standard applicato dalle compagini di una certa sinistra e dalla comunità internazionale: si fa presto a mobilitarsi contro Israele. Eppure non vedo né manifestazioni né indignazione diffusa né risoluzioni ONU, quando si parla delle minacce all’esistenza del popolo curdo in Siria o dei campi di rieducazione per gli Uiguri in Cina.

Dopo l’attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, Bruno Zevi, allora Consigliere del Comune, rivolse un discorso illuminante al Consiglio, in cui disse: «l’antisemitismo è esistito per duemila anni, non dal 1948, dalla proclamazione dello Stato di Israele. Non crediamo all’antisionismo filosemita: è una contraddizione in termini». Gli antisemiti di ieri non sono scomparsi, hanno cambiato veste. Israele è solo un pretesto per rispolverare un linguaggio d’odio antico. Non incasso di buon grado gli ingannevoli slogan di chi ricorda i 6 milioni di ebrei morti, se non si presta, per coerenza intellettuale, a difendere quelli vivi. In Israele e in Occidente.

C’è una correlazione che lega la recente Crisi mondiale, la nascita di certi soggetti politici e l’antisemitismo?

Così è stato anche dopo il crac della borsa del 1929, poi sfociato nella più grande delle crisi di civiltà. L’intensità delle crisi è direttamente proporzionale alla riemersione delle teorie del complotto giudaico e del vecchio antisemitismo legato all’anticapitalismo. Lo dimostra il fatto che, in questi giorni, un senatore grillino abbia tentato di restituire vigore ai Protocolli dei Savi di Sion, il falso documento in cui ha trovato triste consacrazione la figura dell’ebreo che detta le sorti della finanza globale. Ma d’altronde stiamo parlando di un esponente del partito che sulla contestazione collettiva post-crisi ha costruito tutto il suo consenso. Un altro solido esempio di questa interconnessione è la guerra politica che Orban ha dichiarato all’ebreo Soros e agli altri miliardari, per usare sue parole «senza terra e patria». Chi meglio di Soros incarna l’ideal-tipo dell’ebreo potente e delle lobby ebraiche?

Oltre al legame diretto tra recessione ed odio antiebraico, ce ne è un altro indiretto. Per l’appunto, quello che passa per la deriva sciovinistica dei governi di mezzo mondo. A partire dalla crisi, le urne hanno premiato i populisti che hanno puntato tutto sulla paura, sulla costruzione del nemico, sulla valorizzazione del popolo. Ora, questi soggetti politici sono diretti responsabili dell’ostilità antisemita per due ragioni. In primo luogo perché, non potendo offrire soluzioni tecniche e politiche alla crisi, hanno lasciato che la società si accontentasse di un colpevole, che è sempre il diverso. In questo contesto, ciò che unisce estrema destra ed estrema sinistra è l’odio verso l’ebreo, il diverso per eccellenza. E’ il collante più forte, nonché il più facile da reperire. Si tratta di una rapida e catartica forma di definizione di sé in opposizione all’altro. In secondo luogo perché, battuta dopo battuta, hanno demolito il senso di decenza comune, hanno causato le prime grandi crepe del sistema di valori occidentali, fino ad erodere quel contratto sociale che proteggeva le minoranze. Verrebbe quasi da auspicare un ritorno del politically correct.

Qual è lo sviluppo che può apportare la multireligiosità e in che modo si può costruire un modello di incontro tra le varie realtà?

L’incontro interreligioso, negli ultimi anni, ha subito una forte regressione. Più in generale, il modello multiculturale, per via del fenomeno migratorio, del terrorismo islamico e dell’antisemitismo, ha visto la rinascita di teorie come quella della grande sostituzione e dello scontro tra civiltà. Si è innescata una reazione a catena di attrito generale tra le varie religioni: l’antisemitismo di matrice islamica è in preda al caos. Viceversa, il trasversale odio anti-islamico finisce per radicalizzare effettivamente fasce sempre più ampie di musulmani, talvolta confermando i presupposti dell’impianto islamofobo. E seguendo la stessa linea ormai dettata dalla diffidenza, riemerge anche la vecchia ostilità antiebraica a substrato cristiano.

Oggi più che mai si fa forte l’esigenza di costruire un modello di incontro, di dialogare e ridurre le distanze. Ma non intendo sprecarmi in frasi prêt-à-porter prive di pragmatismo, specie in una Giornata che per fin troppe persone è solo la giornata degli slogan. Tanto per iniziare, le autorità religiose dell’Islam, quelle che costituiscono l’orizzonte di senso dell’agire di quasi due miliardi di persone, dovrebbero far chiarezza e circoscrivere i valori sacri al solo Islam moderato, aperto al dialogo e compatibile con i valori democratici. Ebrei e Cristiani, d’altra parte, dovrebbero ricordare che i punti d’incontro sono più di quelli di divisione e che l’Europa stessa affonda le sue radici nel giudeo-cristianesimo. Solo allora sarà possibile consacrare il principio pluralista sancito nelle costituzioni occidentali e costruire le basi per un concreto dialogo interreligioso, pre-condizione della pace.

Di Niccolò Musmeci