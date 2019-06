Parma ricorda l’ex sindaco socialista Lauro Grossi

A 30 anni dalla sua prematura scomparsa, il Comune di Parma ricorda lo storico ex sindaco socialista Lauro Grossi in carica dal 1980 al 1989. Per celebrare la memoria dell’ ex primo cittadino, l’artista Jucci Ugolotti, ha realizzato un busto in bronzo ora posto all’ ingresso della Sala del Consiglio. Lauro Grossi è ricordato per la sua grande umanità, per gli impegni politici e sportivi e per il grande amore verso la città e i cittadini.

Il commento di Cristiano Manuele Segretario Provinciale del PSI Federazione di Parma e provincia: “Purtroppo non siamo stati invitati, ma sarebbe stato un onore per i Socialisti di Parma partecipare alla commemorazione di Lauro Grossi. Siamo dispiaciuti per non aver avuto l’occasione per ricordare pubblicamente come Lauro Grossi sia stato il miglior Sindaco di tutta Parma e di tutti i Parmigiani, un vero Sindaco Socialista! Noi socialisti, con i nostri amministratori sul territorio, applichiamo sempre gli insegnamenti di buona politica che Lauro Grossi ci ha lasciato in eredità. Sarà sempre nel cuore di tutti noi e di tutti quelli che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo”.