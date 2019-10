Tantissime persone ieri a Parma in piazza Garibaldi per dire NO a Erdogan e all’invasione Turca del Rojava, territorio curdo/siriano sotto attacco. La manifestazione organizzata da Rete Kurdistan Parma, è stata aperta da Serkan Xozatli portavoce Curdo della città ducale, e ha visto la partecipazione e la vicinanza di molte persone scese in piazza per sostenere il popolo Curdo, da sempre in lotta per l’indipendenza e la libertà.

Il video dell’evento realizzato da Cristiano Manuele, segretario PSI Federazione di Parma e provincia:

(Nella foto: a sinistra Cristiano Manuele segretario PSI Federazione di Parma e provincia e a destra Serkan Xozatli portavoce di Rete Kurdistan Parma)