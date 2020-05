Una grande perdita e un dolore immenso nel cuore dei cittadini di Parma e di tutti i socialisti del territorio parmense. Martedì, a 77 anni, è morto Enrico Rizzardi, solo, nella casa di riposo di via Zarotto. Un socialista da ricordare con grande affetto. Enrico era il massimo dirigente tecnico degli Ospedali Riuniti di Parma. Un socialista autonomista, dirigente della Uil di Parma ed esponente storico della sezione Matteotti. Rizzardi, uomo di elevato spessore politico e di grande esperienza, fu Assessore all’urbanistica eletto al Comune di Parma.

In molti lo ricordano con affetto per il suo grande interesse nei confronti dei cittadini e per il suo instancabile impegno verso la città ducale. In questi drammatici giorni di emergenza Coronavirus, che ci vede tutti preoccupati per il nostro futuro e per quello del nostro paese, è doveroso aprire una parentesi e dedicare un ultimo saluto, un pensiero fatto col cuore, a un grande uomo, fratello, compagno e amico di tutti, innamorato da sempre della politica e della sua città. Ciao Enrico, caro compagno, Parma non ti dimentica. Avanti!