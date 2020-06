“Parole che non trovo”, per festaggiare gli 80 anni di Guccini

Una storia musicale, di vita e di pensiero quella di Francesco Guccini che ha lasciato un segno reale, una traccia tangibile nella vita di generazioni diverse di italiani, una vita che domenica scorsa, 14 giugno, ha toccato i suoi primi, incredibili, ottanta anni. Un evento importante che sarà festeggiato il 20 luglio prossimo con una prima assoluta: “Parole che non trovo”, spettacolare concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con i biglietti già in vendita nei circuiti TicketOne, in attesa di riaprire la biglietteria adeguandola alla nuove disposizioni sulla sicurezza post lockdown.

“Parole che non trovo” è una nuova produzione voluta da Teresa Azzaro, direttore artistico del Festival I Concerti nel Parco e grande fan di Guccini, come omaggio semplice e sentito a uno dei grandi artisti del nostro tempo.

Il concerto avrebbe dovuto essere rappresentato proprio in occasione del compleanno del 14 giugno scorso, come evento inaugurale del Festival I Concerti nel Parco a Casa del Jazz, ma è stato annullato per le note vicende che hanno portato alla sospensione degli spettacoli dal vivo per l’emergenza sanitaria Covid19.

Protagonisti della serata il cantante e attore Neri Marcorè, già apprezzato da pubblico e critica per le sue rivisitazioni autentiche, appassionate e nello stesso tempo personali, di De Andrè e Gaber, e I Musici di Francesco Guccini, artisti che hanno la suonato con lui da sempre, testimoni e interpreti per oltre quattro decenni di un’avventura musicale ma anche esistenziale e sociale, unica nel panorama cantautoriale italiano. Nel corso dello spettacolo è previsto anche un saluto audio/video dello stesso Guccini.

I Musici di Francesco Guccini è il progetto formato dai musicisti storici del grande maestro modenese, che si propone di dare continuità a un patrimonio artistico e poetico unico e immenso. Le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo, il basso di Pierluigi Mingotti e la batteria di Ivano Zanotti, riempiranno due ore di spettacolo dal vivo, ripercorrendo i più grandi successi del poeta da “Il vecchio e il bambino” a “La locomotiva”; da “Autogrill” a “L‘ Avvelenata”, da “Auschwitz” a “Dio è morto”, fino ad arrivare a “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘ amica”, “Vedi cara”, “Cyrano” e “Incontro”.

Da aprile 2016, oltre alla loro attività concertistica hanno ripreso a collaborare con il cantautore modenese per “Incontro con Francesco Guccini e i Musici”, dove eseguono live tutta la parte musicale del progetto. I Musici sono presenti anche nell’album dedicato a Guccini dal titolo“Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”, prodotto e arrangiato da Mauro Pagani, con la partecipazione, fra gli altri, di Ligabue, Carmen Consoli, Elisa e Manuel Agnelli.

“Parole che non trovo” è uno degli eventi clou della 30esima edizione del festival I Concerti nel Parco, Estate 2020, che si terrà dal 10 luglio al 2 agosto alla Casa del Jazz, ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma.

Antonio Salvatore Sassu