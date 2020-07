“Parole che non trovo”, omaggio di Neri Marcorè a Guccini

“Parole che non trovo”, omaggio a Francesco Guccini per i suoi ottant’anni, con i Musici di Francesco Guccini e la partecipazione di Neri Marcorè, è andato in scena lunedì 20 luglio, in prima assoluta alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

Una nuova produzione de I Concerti nel Parco in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, fortemente voluta da Teresa Azzaro, direttore artistico del Festival, grande fan del cantautore, come a uno dei più grandi artisti del nostro tempo, un personaggio che ha lasciato un segno reale, una traccia tangibile nella vita di diverse generazioni di italiani.

In scena I Musici di Francesco Guccini, artisti che hanno suonato con lui da sempre, testimoni e interpreti per oltre quattro decenni di una avventura musicale, ma anche esistenziale e sociale, che è unica nel panorama cantautoriale italiano. I Musici, con la chitarra e la voce di Juan Carlos “Flaco” Biondini, il leader del gruppo, fra tutti l’amico di più lunga data del Maestrone e oggi “voce” delle canzoni di Francesco, il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo, il basso di Enzo Frasso, la batteria di Stefano Peretto, in due ore di spettacolo dal vivo ripercorreranno i più grandi successi del poeta da “Il vecchio e il bambino” a “La locomotiva”, da “Autogrill” a “L‘Avvelenata”, da “Auschwitz” a “Dio è morto”, fino ad arrivare a “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara”, “Cyrano”, “Incontro”.

Neri Marcorè, già apprezzato da pubblico e critica per le sue originali rivisitazioni di grandi cantautori come De André e Gaber, per la prima volta interpreterà alcuni brani di Francesco Guccini a lui particolarmente cari.