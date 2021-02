Parte il Women20 a presidenza italiana

Si svolgerà oggi e domani il Kickoff del Women20, un appuntamento online che inizierà alle ore 13 dando il via ai lavori internazionali dell’engagement group del G20 a presidenza italiana, che ha la funzione di avanzare proposte e raccomandazioni sulla parità di genere ai leader delle principali venti economie mondiali.

Secondo quanto riportato nel comunicato diffuso dalle organizzatrici, ad apertura dei lavori ci saranno gli interventi della Chair del W20, Linda Laura Sabbadini, della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti e della Sherpa del W20, Martina Rogato e vedrà protagoniste le delegazioni dei Paesi membri del G20 per confrontarsi sulle sfide relative all’empowerment femminile a partire dai temi centrali che il governo italiano ha proposto alle maggiori economie del mondo: People, Planet e Prosperity.

In un mondo caratterizzato da una crisi globale innescata dalla pandemia COVID-19, l’obiettivo è quello di perseguire una ripresa equa, basata sulla valorizzazione delle risorse femminili nell’economia e nella società, fondamentali per una crescita più sostenibile del pianeta. Per la prima volta il G20 dovrà varare una road map su women empowerment che sarà presentata ai leader mondiali.

Nel corso dell’incontro interverranno su temi specifici i rappresentanti delle organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite che collaboreranno come knowledge partner ai lavori del W20. Inoltre, verranno annunciati dalla capo delegazione Elvira Marasco speciali commissioni e comitati scientifici su Salute di genere e Cambiamenti culturali, coordinati rispettivamente dalla Dr. Flavia Franconi e dalla Prof.ssa Fabiana Giacomotti.

La kermesse internazionale delle delegate di 19 paesi e dell’Unione europea che rappresentano più dell’80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta proseguirà, nella seconda giornata, con la composizione di working group che segneranno l’inizio dei lavori nel contesto mondiale.

Alla prossima riunione, presumibilmente, si discuterà sui contenuti elaborati dai gruppi di lavoro che si formeranno domani. Occupazione, lavoro, salute, famiglia, parità di diritti e dignità sono le tematiche basilari per individuare il ruolo delle donne nella società di oggi guardando alle prospettive future.

Salvatore Rondello