Pasqua e pasquetta tra menu e coronavirus

Pasqua sta bussando alle porte, ma sarà meno vivace rispetto alle precedenti. Stiamo vivendo di incertezze a causa del Covid-19, anche se negli ultimi giorni sembrerebbe avanzare un lieve spiraglio di luce, tuttavia evitiamo di essere preda di facili entusiasmi e continuiamo a rispettare regole e limitazioni. Comunque, sebbene costretti a tirare avanti tappati in casa, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, consapevoli che tutto ciò finirà. Detto questo, il giorno di Pasqua, mettiamo in disparte i magoni consolandoci con le bontà gastronomiche dedicate all’occasione. Vogliamo dirla tutta? Via libera ai piaceri di gola preparati con estro e passione. Insomma, diamo una bella boccata di ossigeno alla speranza e all’umore, visto che nel recente sono stati messi a dura prova.

Se da un lato va prolungata la sosta casalinga anche durante le feste, almeno strizziamo l’occhiolino alla buona tavola. Tradotto, non il consueto tran-tran mangereccio, bensì un tot di squisitezze capaci di velare il grigiore quotidiano. In questo il cibo è un toccasana, benché qualcuno potrebbe obiettare che trattasi di magra consolazione, ma la realtà è quella che tutti conosciamo. Attenzione, a Pasqua e Pasquetta valgono le stesse norme adottate ultimamente, allora lasciamo che conoscenti, parenti e amici banchettino ma a casa loro. Ciò che evitiamo ora si farà in seguito, quando ci saremo lasciati alle spalle la pandemia. Nel frattempo, farsi trastullare da qualche manicaretto è una chance per trascorrere una giornata differente dalle solite, che sono barbose e senza sfumature. Del resto, è il dazio che paghiamo per colpa del morbo, che all’improvviso ci ha costretto a diventare protagonisti di un dramma inverosimile.

Ma quali sono le pietanze che vanno per la maggiore a Pasqua? Il cibo è quello della tradizione e l’uovo rimane l’ingrediente “clou” in virtù della simbologia che rappresenta. Sin dall’Età di Mezzo le uova decorate indicavano l’arrivo della primavera e, nel Cristianesimo, la resurrezione di Gesù dal sepolcro. Ma scopriamo l’aspetto gourmet della ricorrenza, che oltre alle uova propone una valanga di sfiziosità. In effetti, c’è l’imbarazzo della scelta, dal salato ai dolci. Ad aprire le danze culinarie non può mancare il classico antipasto all’italiana con salumi e affettati misti, poi gli asparagi verdi serviti a inizio pasto, o come ingrediente base di lasagne, cannelloni, paste e risotti. Un primo piatto apprezzato sono le crespelle di magro farcite con ricotta e verdure, seguono i secondi ove tagliano per primi il traguardo l’agnello e il capretto. E per chi non ama né questo né quello non mancano altre golose opportunità, ad esempio, il vitello, il coniglio o la faraona. A seguire i contorni che vedono in pole position le patate al forno, la verdura cotta, la cicoria ripassata in padella, i carciofi e uno tsunami di insalate preparate con ortaggi ed erbette di stagione. Per concludere, i dolci usuali, in primis la colomba e parecchie prelibatezze locali, come la pastiera napoletana o la focaccia veneta. In verità, ce ne sono anche altre, poiché ogni territorio o città ha un dolcetto o un prodotto pasquale.

Da ricordare che più di qualcuno al menu di carne preferisce quello a tutto pesce. Si tratta di scelte soggettive, poiché a casa sua ognuno fa come meglio crede, ma le leccornie dell’evento sono, grossomodo, quelle descritte. Che altro dire, sarà una Pasqua comprensibilmente diversa, per forza di cose un po’ triste, trascorsa in casa, senza la possibilità di uscire per far due passi o una breve gitarella fuori porta, nondimeno, cerchiamo di vivere qualche ora serena in compagnia del cibo migliore, che in soldoni è quello che ci emoziona sia nei momenti belli che in quelli più cupi, come gli attuali.

Stefano Buso