Passi avanti in Libia. La tregua, sottoscritta al tavolo negoziale di Ginevra, sarà trasformata in un “cessate il fuoco duraturo”. Le due parti sedute al tavolo devono ora determinare come raggiungere questo obiettivo. Lo ha annunciato l’Onu, all’indomani della prima riunione, ieri a Ginevra, del Comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti, il governo di accordo nazionale guidato da al Serraj e le forze del generale Haftar. L’inviato in Libia Ghassan Salame’ si è detto speranzoso sull’approvazione a breve, da parte del Consiglio di sicurezza Onu, della risoluzione che ribadisce l’embargo alle armi.

“Le due parti sono venute a Ginevra e abbiamo iniziato ieri a discutere con loro il lungo elenco di punti all’ordine del giorno, a partire dal tentativo di trasformare questa tregua in un vero e proprio accordo su un cessate il fuoco duraturo. Il principio è stato adottato durante la prima sessione e la questione è quali sono le condizioni”, ha detto ai giornalisti Ghassan Salame’.

Sempre Salamè ha riferito che ”non è stato rispettato l’embargo sulle armi in Libia imposto alla Conferenza di Berlino”. E che ”attualmente in Libia si trovano oltre venti milioni di armi”. Tra le parti, ”c’è un accordo per convertire la tregua in un cessate il fuoco duraturo”, ha proseguito Salamè. ”Il principio è stato espresso, ora la domanda è: in quale modo” applicare un cessate il fuoco duraturo?, ha aggiunto, dicendosi ”felice di dire che entrambe le parti hanno iniziato a lavorare a questo primo punto dell’agenda e riprenderemo con loro gli incontri per accorciare le distanze nei loro punti di vista”.

Il diplomatico ha quindi spiegato che in questi giorni si parlerà proprio di questo. “Al momento avremo riunioni divise con le varie parti, ma poi si sederanno allo stesso tavolo. Questi colloqui di Ginevra sono concentrati su quali siano le condizioni delle due parti per trasformare la tregua in un cessate il fuoco duraturo”. Al centro dei colloqui ci saranno quindi questioni fondamentali come ottenere e mantenere un cessate il fuoco duraturo, come possa essere organizzato sul campo, quale sarà il ruolo di monitoraggio, quale ruolo per l’Onu, per le autorità libiche, ha spiegato dichiarato Salamé. Rispetto a un ruolo dell’Unione europea nel monitoraggio del cessate il fuoco, l’inviato Onu ha detto che “sono i libici che devono decidere”. E c’è una “chiara e genuina volontà da parte di entrambi di negoziare insieme”.