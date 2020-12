Patrimoniale? Non c’è un novello Robin Hood. Parliamone al momento giusto

Sulla patrimoniale, che negli ultimi giorni è tornata al centro del dibattuto politico e di polemiche aspre, serve fare un po’ di chiarezza. Intanto, non è vero che sarà, come qualcuno ha detto, quel ‘male necessario’ che ci riporta al luglio del ’92, quando Giuliano Amato si trovò costretto ad applicare nella notte un prelievo forzoso sui conti correnti per coprire il buco di 8 miliardi di lire – il 6 per mille sui capitali al netto delle imposte – per la manovra correttiva. D’altro canto, conviene anche sgombrare il campo dalla visione affascinante ‘robinhoodiana’ secondo cui si toglie ai ricchi per dare ai poveri. L’emendamento proposto da Leu – criticato non solo dall’opposizione ma anche dalla stessa maggioranza di governo – necessita di un’analisi più complessa.

E’ inevitabile che, in una fase di emergenza come quella che stiamo attraversando, lo Stato debba contare sul contributo di quella parte della popolazione che detiene più della metà della ricchezza nazionale. Va rivista però l’impostazione di quella proposta e applicarla quando i tempi saranno più maturi. Il primo punto è il tetto stabilito, quello che graverebbe sulla categoria colpita dalla tassazione. Correremmo il rischio di fare un ‘danno’ maggiore, perché ne pagherebbero le conseguenze proprio quei redditi medi, che sono coloro i quali fanno girare i consumi e dunque l’economia. Serve invece un contributo una tantum sui ‘grandissimi’ patrimoni per alleviare il deficit con una sorta di tassa di solidarietà, fondi da mettere a disposizione del paese e di chi non ce la fa. Inoltre, non credo sia questo il tempo per applicare una tassa del genere, anche se è un tema su cui la sinistra torna ciclicamente, creando ulteriori tensioni e fibrillazioni all’economia del Paese. Discutiamone piuttosto quando l’emergenza sarà finita e ci sarà bisogno di ripartire, con un governo più forte e più solido, all’altezza di questa e di molte altre sfide.

Enzo Maraio