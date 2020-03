PATTO FLESSIBILE

La Bce corregge il tiro dopo le parole di ieri del presidente Lagarde che ieri ha detto di non volersi occupare dello spread dei diversi Paesi. “L’Italia sta attraversando una condizione difficile – è intervenuto il presidente Mattarella – e si attende iniziative di solidarietà, non mosse che possono ostacolarne l’azione”.

La presidente dell’Eurotower ha poi tentanto di correggere il contestualizzando diversamente le sue affermazioni di ieri: “Sono impegnata a evitare qualsiasi frammentazione in un momento difficile dell’area euro”. E ha specificato che gli strumenti della Banca Centrale Europea “sono disponibili per l’Italia”. Rassicurazioni arrivano oggi dal capo economista della Bce Philip Lane: “Siamo pronti a fare di più e ad adottare tutti i nostri strumenti, se necessario, per assicurare che gli alti spread che vediamo oggi non mettano in pericolo la trasmissione della nostra politica monetaria in tutti i Paesi dell’Eurozona”.

A metterci una pezza anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: “Siamo pronti ad aiutare Italia, qualsiasi cosa serva”. Ha detto la presidente della Commissione sottolineando come la stessa Commissione farà “tutto il necessario per sostenere economia. Il patto stabilità dà tanto spazio, lo usiamo tutto. L’Ue può reggere lo choc, sia unita”, ha aggiunto.

I mercati oggi hanno ripreso fiato dopo il tonfo di ieri che è stata la peggiore giornata della loro storia recente. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 16,9% a 14.894 punti. Si tratta ampiamente del maggiore ribasso in una sola seduta dalla nascita dell’indice nel 1998 e supera il precedente record negativo successivo al referendum sulla Brexit del 24 giugno 2016, quando la perdita finale della giornata fu del 12,4%. Londra ha concluso con uno scivolone del 10,9%, Parigi e Francoforte con il medesimo ribasso del 12,2%. La Consob ha vietato le vendite allo scoperto e la Borsa di Milano ha ripreso fiato con il Ftse Mib che arriva a guadagnare il 17%, recuperando quanto perso ieri.