Pensioni, a fine anno scade Opzione Donna. Lavoratori agricoli, esoneri contributivi dall’Inps

Pensioni

CAZZOLA: A FINE ANNO VA IN SCADENZA OPZIONE DONNA

A fine anno va in scadenza Opzione donna, misura di anticipo pensionistico riservata alla platea femminile, già prorogata in passato. A fare recentemente il punto sulla situazione della misura (introdotta nel 2004 dalla riforma Maroni) è stato Giuliano Cazzola, esperto di previdenza. “Attualmente nel caso dell’Opzione donna i nuovi requisiti prevedono la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 (rispetto al 31 dicembre 2018 previsto dalla normativa previgente) hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 58 anni nel caso di dipendenti e un anno in più nel caso di lavoratrici autonome”, ha scritto su Il Sussidiario.net.

“L’opzione è esercitabile – ha dettagliato Cazzola – se si accetta il calcolo della pensione con il metodo integralmente contributivo, metodo che, come è noto, comporta penalizzazioni tanto maggiori quanto più sono gli anni di anticipo rispetto al requisito anagrafico di legge”. Per Opzione donna, ha ricordato l’esperto, “nell’anno 2019 sono pervenute circa 26.700 domande, in calo del 3,2% in confronto al 2018 (erano 26.674): di queste ne sono state accolte circa 19.200”.

“Le regioni dove è stato presentato il maggior numero di richieste sono, nell’ordine, la Lombardia (5.888), l’Emilia-Romagna (3.369) e il Piemonte (2.849). Tra le istanze accolte, il 28% è stato inoltrato da donne con 35 anni di contribuzione. Nell’ambito delle domande pervenute, il 18,4% è stato respinto, mentre il 9,3% risulta giacente. Al 22 gennaio 2020, risultano accolte 19.290 richieste, pari all’85% delle istanze riferite a donne che chiedono il pensionamento in fondi della gestione privata”, ha spiegato Cazzola.

“Dal Rendiconto sociale Inps 2018, emanato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nel novembre 2019, emerge che il 53,3% delle domande di Opzione donna accolte è riferito a donne in situazioni di difficoltà lavorativa (disoccupate, cassa integrate)”, ha aggiunto Cazzola.

“Infatti, il 34,4% delle pensioni liquidate al 30 aprile 2019 – ha osservato – riguarda lavoratrici senza alcun reddito nel 2017, mentre l’8,1% è riferito a lavoratrici con reddito fino a 5.000 euro, il 10,8% a lavoratrici con reddito tra 5.001 a 8.700 euro, il 13,5% con reddito tra 8.701 e 13.000 euro, il 33,2%, invece, è riferito a lavoratrici con redditi 2017 superiori a 13.000 euro anni, il 27,6 % da 13.001 a 26.000 euro e il 5,6% con redditi superiori a 26.000 euro annui”.

“Gli effetti finanziari complessivi netti stimati nella relazione tecnica per l’intervento risultavano pari a circa 250 milioni di euro per il 2019, 396 nel 2020 e 490 nel 2021, per una platea di circa 19.600 donne che avrebbero esercitato l’opzione. Nel successivo intervento normativo (art. 1, comma 476, della legge di bilancio 2020), la relazione tecnica ha stimato effetti finanziari netti pari a circa 67 milioni nel 2020, 187 nel 2021 e 282 nel 2022, con importi medi mensili delle pensioni pari a 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti private, 1.300 mensili per le lavoratrici pubbliche e 880 per le autonome, per una platea di 18.200 lavoratrici”.

Lavoratori autonomi agricoli

RICONOSCIMENTO DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha recentemente comunicato che sono state ultimate le attività di registrazione degli aiuti de minimis concessi negli anni precedenti al 2020 e che sono stati rielaborati i prospetti “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” con il riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo under 40.

Pertanto i contribuenti devono provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio Inps del 17 agosto 2020, n. 3115. Le somme già corrisposte, eventualmente eccedenti l’importo ricalcolato della prima rata, saranno portate a conguaglio sulle somme dovute per le rate successive.

Per le richieste di esonero non ancora definite i richiedenti riceveranno una comunicazione con l’invito ad accedere al servizio “Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura” per verificare l’esito. Il versamento della prima rata ricalcolata dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

Pensioni all’estero

ACCERTAMENTO ESISTENZA IN VITA 2020 E 2021

L’accertamento dell’esistenza in vita è una verifica necessaria ai fini del pagamento delle pensioni Inps all’estero ed è attualmente effettuato da Citibank.

Per garantire la regolarità dei pagamenti, Citibank richiede ai pensionati residenti all’estero di fornire un’attestazione di esistenza in vita recante, oltre alla firma del pensionato, anche quella di un operatore di Patronato, di un funzionario di un Ufficio consolare o di un’autorità locale abilitata.

La gravità dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto ha comportato a livello globale l’adozione di misure di contenimento del contagio, incidendo profondamente anche sulle attività connesse alla verifica generalizzata dell’esistenza in vita dei pensionati esteri.

In particolare, poiché la diffusione del contagio non ha permesso ai pensionati sottoposti a questo controllo di completare agevolmente il processo a causa delle chiusure degli Uffici consolari e di Patronato imposte dall’emergenza sanitaria, in accordo con Citibank si è ritenuto opportuno procedere alla sospensione delle attività collegate all’accertamento dell’esistenza in vita, differendo l’avvio della verifica generalizzata.

Il messaggio Inps dell’11 agosto scorso, n. 3102 al riguardo comunica che si è resa necessaria una diversa articolazione delle aree geografiche rispetto alle precedenti verifiche e una differente tempistica per la presentazione delle attestazioni richieste ai fini della prova dell’esistenza in vita.

Per il controllo resta immutata la suddivisione in due fasi cronologicamente distinte dell’operazione, la prima fase, riferita agli anni 2020 e 2021, si svolgerà da ottobre 2020 a febbraio 2021 e coinvolgerà, in particolare, i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, gli Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Le comunicazioni saranno inviate ai titolari delle prestazioni pensionistiche interessate a partire dal 1° ottobre 2020 e i pensionati dovranno a loro volta far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 5 febbraio 2021. Nell’ipotesi in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di marzo 2021, dove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 marzo 2021, l’erogazione dei trattamenti pensionistici sarà sospesa a partire dalla rata di aprile 2021.

Stessa tempistica per i residenti in Europa, Africa e Oceania che, a causa del diffondersi del contagio, non hanno potuto portare a termine la prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita con riferimento agli anni 2019 e 2020, per i quali, in via eccezionale, si è ritenuto opportuno non sospendere i pagamenti alla scadenza dei termini ordinari previsti per il completamento di tale accertamento generalizzato (febbraio 2020).

Per tali soggetti, la seconda fase della verifica, anche questa relativa al 2020 e al 2021, si svolgerà dalla fine di gennaio 2021 a giugno 2021, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le relative comunicazioni saranno inviate agli intestatari delle prestazioni pensionistiche coinvolte nell’operazione a partire dalla fine di gennaio 2021 e i pensionati a loro volta dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro la prima metà di giugno 2021. Nell’ipotesi in cui l’attestazione non sia prodotta, la corresponsione della rata di luglio 2021, dove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2021, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2021.

Nel messaggio Inps sopra citato è inoltre stata resa disponibile la tabella dei Paesi interessati con le scadenze differenziate. E, vengono altresì opportunamente illustrati, infine, i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita e la modalità di produzione della prova richiesta.

Carlo Pareto