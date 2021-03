Per le donne, nuovi diritti

I socialisti l’8 Marzo con la mimosa regalano un garofano rosso.

Per noi non è vuota liturgia ma è ricordo ed impegno.

È ricordo delle eroine socialiste, delle donne straordinarie che hanno fatto la storia. È ricordo delle tante battaglie condotte a livello internazionale e nel Paese, dalla fine del secolo scorso fino ai nostri giorni.

Per noi socialisti l’8Marzo è il giorno che rinnova l’impegno in favore delle donne.

Ci sono battaglie da condurre a livello mondiale, e diamo un contributo con la nostra presenza nelle organizzazioni internazionali, e nella nostra Italia.

Troppo forti, nell’universo femminile, le discriminazioni territoriali sui diritti, troppo deboli le tutele dei nuovi lavori, molti ancora gli interventi per garantire diritti alle donne che sono titolari di partite Iva, alle commesse ed alle mamme casalinghe.

Noi che abbiamo le carte in regola con la storia possiamo e dobbiamo scrivere il futuro

Enzo Maraio