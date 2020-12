Perché volare basso?

Ricordate la cerimonia d’insediamento di Mitterrand: i rappresentanti della sinistra di tutto il mondo, l’entrata solitaria nel Pantheon, l’annuncio del “cambiamento della vita “? Il sogno durò due anni; poi subentrarono il rigore finanziario, il cinismo politico, e, alla fine, il Ruanda.) Allora, nessuno ci fece caso; ma era il principio della fine del mito dell’onnipotenza della politica. E, insieme ad essa, del socialismo come sole dell’avvenire; confermata dal fatto che nessuno se ne accorse.

Da allora in poi il ruolo di cantore, anzi di pifferaio delle magnifiche e sorti e progressive passò in altre mani. Che ci fecero credere che fossero a portata di mano. Terze vie, interventismo democratico ma soprattutto “né di destra né di sinistra”; tradotto in volgare la possibilità di risolvere tutti i problemi , con “soluzioni giuste” che attendevano soltanto l’uomo giusto per essere realizzate. In tutti questi casi, però, l’effetto miraggio era destinato a scomparire con la stessa velocità con cui era comparso. Vedi il caso di Macron (dei suoi emuli italiani meglio tacere, per carità di patria): il centro che sfonda da tutte le parti, il sistema paese da rivoltare come un calzino, crociate a tutto spiano, la Nato e Maastricht rimesse in discussione a mezzo stampa; per finire con un pugno di mosche in mano.

Dopo, sono arrivati gli avvelenatori dei pozzi e delle menti. O, come si diceva una volta, i “terribili semplificatori “. A cui, fino a ieri, sembrava appartenesse il futuro.

Anche loro volavano alto. Ma perché il mondo sotto di loro si era terribilmente abbassato. Diventando più povero, più chiuso, più ingiusto ma soprattutto, più impaurito e confuso.

In questo mondo, sorpreso e travolto dalla crisi economica e dal ritorno dal lontano passato dei Cavalieri dell’Apocalisse, le parole dei politici e della politica scomparivano nell’aria, sino ad essere pregiudizialmente rifiutate. Uno spazio immenso a disposizione per quanti praticavano la caccia agli untori, alla ricerca di sempre nuovi nemici.

Ma, e qui veniamo al punto, un mondo siffatto era votato all’autodistruzione. Perché il “combinato disposto” di emergenze non risolte e di una guerra senza regole di tutti contro tutti era, in prospettiva, incompatibile per la convivenza tra gli uomini e le nazioni. Soprattutto quando motore di questa corsa verso il disastro era la più grande potenza del mondo, votata da Trump a ridiventare grande a spese degli altri.

Le classi dirigenti europee sono state e sono tuttora incapaci di comprendere la natura della minaccia. Prima identificandola con un volutamente imprecisato “populismo”. Poi considerando Trump come un originale, suscettibile, però, di essere ricondotto all’ordine. Infine sprofondando ( soprattutto ma non solo in Italia) in una sosta di cinico disfattismo in cui Trump, che avesse vinto o perso, era comunque in grado di orientare in modo decisivo il futuro del mondo e in cui il suo avversario, anche perché volava basso, avrebbe potuto cambiare poco o nulla.

Una sorta di disfattismo intellettuale e morale che, sotto questo aspetto, ricorda molto il clima esistente dopo gli accordi Monaco e prima dell’invasione della Cecoslovacchia. Un richiamo che può apparire un po’ forzato ma che serve per ricordare che salvare la democrazia liberale dalla sconfitta fu la “ hubris”di Hitler.

Lo stesso fatale errore compiuto da Trump prima e dopo le elezioni.

Dicendo che, se non avesse vinto, queste sarebbero state truccate. Da avversari corrotti e malvagi. Dappertutto e in modo massiccio. E, all’indomani del voto, e senza la minima prova in mano, ordinando non solo al partito repubblicano ma alle istituzioni preposte al regolare svolgimento dello scrutinio e alla certificazione dei loro risultati, di venir meno ai loro ai loro doveri più elementari di custodi e garanti delle basi stesse della democrazia liberale.

Le sue sorti diventavano così la posta in gioco. Il popolo di Trump gli ha creduto, a dimostrazione della sua fragilità.. I politici repubblicani l’hanno assecondato; finché hanno potuto e oltre ( molti di loro andranno in Florida ad assistere all’apertura della campagna elettorale del 2024 nello stesso giorno in cui Biden entrerà ufficialmente in carica ), a dimostrazione del fatto che la “viltà ambientale”non conosce limiti. A salvare la democrazia e con essa le possibilità di ricostituire un ordine mondiale decente sono stati allora, i rappresentanti delle istituzioni, dai postini fino ai giudici della Corte suprema. Se non l’avessero fatto, saremmo tutti caduti in un abisso da cui sarebbe stato molto difficile risalire.

A vincere, allora, è stata una cosa che più terra/terra non si può: la normalità. Una normalità che in alcuni, come questo, è rivoluzionaria; anche perché è l’esito di un confronto non tra buoni e cattivi ( categorie da abolire ) ma tra Male e Bene. Il primo rappresentato da un caos dominato dall’arbitrio e dalla violenza; l’altro dalla possibilità di ripartire, magari faticosamente, verso un ordine diverso e migliore.

Per volare oltre gli ostacoli occorrerà, per prima cosa, ricostruire l’asta. E, per l’intanto volare basso: ristabilire i contatti, evitare i proclami, avere intorno a sé l’usato sicuro e sperimentato, cominciare con il possibile e l’incontestabile. E, soprattutto, consentire al mondo di uscire dalle nebbie tossiche che l’avvolgono, di riprendere fiato e di guardare a sé stesso con degli occhi ragionevolmente limpidi.

Appunto, un ritorno alla normalità; l’unica rivoluzione a disposizione degli uomini di buona volontà.