Perdute (?) storie italiane di violenza e di terrore

L’ex magistrato Luciano Violante aveva e possiede tuttora il retroterra giusto per svelare una verità sull’ operazione autodefinitasi “mani pulite”: fra il 1992 e 1994 ben 24.000 italiani furono “avvisati” – che al tempo equivaleva a condanna preventiva immediata – per poi essere prosciolti negli anni successivi. L’ha asserito con un intervento sulla storica rivista ‘Mondoperaio’ del giugno 2019, intitolato “Arcana iuris”. Si trattò di una demolizione in piena regola di una intera classe politica, un autentico colpo giudiziario svolto con il consenso “vendicativo ed entusiasta” – sottolinea Violante – di mezzi mediatici e popolo.

C’erano da raddrizzare molte cose nei partiti e nelle istituzioni, come avvenne anche in altri Paesi europei. Ma perché “buttare via il bambino con l’acqua sporca”? Perché sconfessare quello che uno dei più affermati storici economici italiani, Carlo M. Cipolla, ha così descritto: “Il bilancio economico del quarantennio postbellico è, in termini quantitativi, a dir poco lusinghiero. Certo, nulla di simile era stato – anche lontanamente – nelle speranze dei padri della repubblica. Un reddito nazionale cresciuto di circa cinque volte dal 1950 al 1990 colloca l’Italia fra i paesi a più elevato tenore di vita nel mondo”. Aveva presente questa descrizione quel vasto mondo culturale che promosse negli anni ’90 quella deriva giustizialista “vendicativa” descritta da Violante? “Vendicativa” di chi e che cosa? Fatta però l’operazione poliziesco-giudiziaria, quel mondo ben si è guardato dal fare un’autocritica severa, sulle orme di Violante: anzi è campato ed ha accresciuto il suo peso sulle spoglie dei perdenti.

Ora su un altro fronte, c’è uno storico autorevole come Ernesto Galli della Loggia, che partendo da un libro di Mario Calabresi – figlio del commissario Luigi Calabresi, assassinato nel 1972 dagli estremisti di sinistra – domanda sul ‘Corriere della Sera’ del 21 novembre 2020 perché un analogo mondo culturale vagamente progressista abbia “costeggiato fatti o protagonisti dell’eversione rossa” degli anni ’70. E anche in questo caso, tale “mondo” si è poi ben guardato dall’assumersi responsabilità in materia; anzi , “senza mai chiedere scusa di nulla” si è poi messo a “darci lezioni di civismo e moralità”. Non a caso alcuni di questi pensatori vent’anni dopo capitanarono anche il fronte giustizialista al tempo delle cosiddette “mani pulite”. Ma di chi stiamo parlando? C’è il modo di risalire ad essi, attraverso la “Lettera aperta a ‘L’Espresso’ sul caso Pinelli, menzionata anche come appello contro il commissario Calabresi”, che ben 757 intellettuali italiani sottoscrissero nel giugno 1971. In essa si afferma che il commissario “Luigi Calabresi porta la responsabilità della fine di Giuseppe Pinelli”, rivolgendosi con disprezzo “ai commissari torturatori, ai magistrati persecutori, ai giudici indegni”. Nell’articolo di Galli della Loggia non appaiono i nomi, ma basta una breve ricerca per trovarli. L’elenco è impietoso – viene riportato qui per esteso – e fa tremare polsi se si pensa che meno di un anno dopo Calabresi morì sotto i colpi dei killer vendicatori.

Tra i sottoscrittori c’erano Umberto Eco, Paolo Portoghesi, Lucio Colletti, Tinto Brass, Cesare Zavattini, Giovanni Raboni, Giulio Carlo Argan, Giuseppe Samonà, Natalia Ginzburg, Franco Basaglia, Liliana Cavani, Camilla Cederna,Tullio De Mauro,Giulio Einaudi, Dario Fo, Renato Guttuso, Margherita Hack, Vito Laterza, Giuliano Montaldo, Dacia Maraini, Cesare Musatti,Pier Paolo Pasolini, Elio Petri, Fernanda Pivano, Natalino Sapegno, Mario Soldati, Paolo Spriano, Paolo e Vittorio Taviani, Massimo Teodori,Federico Fellini, Mario Soldati, Carlo Levi, Paolo Spriano, Alberto Moravia, Primo Levi, Lalla Romano, Furio Colombo,Carlo Rossella, Giorgio Bocca, Eugenio Scalfari, oltre ad altre personalità come Norberto Bobbio, Giorgio Amendola, Umberto Terracini, Riccardo Lombardi, Giancarlo Pajetta e infine sindacalisti di punta come Giorgio Benvenuto, Pierre Carniti, Bruno Trentin. Uno dei pochi a declinare l’invito a firmare l’appello fu Giampaolo Pansa, il quale poi affermò che la lettera costituì «un avallo al successivo assassinio di Calabresi». In seguito Norberto Bobbio parlò apertamente di «orrore» nel rileggere quelle parole. Altri, come Paolo Mieli e Carlo Ripa di Meana, ritrattarono la sottoscrizione dell’appello, ritenendo che esistesse un nesso di causalità con l’omicidio Calabresi, avvenuto meno di un anno dopo. Eugenio Scalfari ha scritto nel 2017 di aver detto in precedenza alla vedova di Calabresi che «quella firma era stata un errore». Circa vent’anni dopo la pubblicazione del documento, il settimanale ‘L’Europeo’ intervistò alcuni firmatari chiedendo se non avessero rinnegato quell’adesione: nessuno se ne ricordava più.

Sarà infine un magistrato altrettanto insospettabile come Violante, l’allora giudice istruttore Gerardo D’ Ambrosio a indagare sulla morte, dopo il volo dalla finestra della questura, dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Egli prosciolse Calabresi e gli imputati dall’ accusa di omicidio. D’Ambrosio, il cui intervento nell’istruttoria era stato chiesto a gran voce da chi temeva che la verità fosse inquinata, scrisse: «L’istruttoria lascia tranquillamente ritenere che il commissario Calabresi non era nel suo ufficio al momento della morte di Pinelli». Tutti gli imputati, agenti e funzionari di polizia, furono prosciolti con formula piena «perché il fatto non sussiste». Sussistette e sussiste l’astio vendicativo di una estesa schiera di intellettuali – servili e succubi alle circostanze vantaggiose del momento – che abdicarono alla loro superiore missione culturale.

Nicola Zoller