Il Psi ha convocato una assemblea provinciale per mercoledì 13 Novembre alle ore 21.15 presso la sede di Pisa in Via Santa Cecilia 41, alla presenza del nuovo segretario Regionale Angelo Zubbani, già Sindaco del comune di Carrara si discuterà della situazione politica nazionale e delle peripezie del governo Conti bis impegnato sul l D.E.F. 2020 e sulle politiche industriali e manifatturiere per il lavoro, con particolare attenzione alla crisi economica dell’area vasta della Toscana del Nord Ovest.

S’ affronterà anche la proposta del progetto del Laboratorio Riformista fra P.S.I. Italia Viva + Europa e i civici toscani per le elezioni regionali della Toscana e le elezioni comunali a Cascina della primavera 2020

Carlo Sorrente

Segretario provinciale