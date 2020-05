“Pisano all’uscio”. La Ministra e l’inganno con l’App Immuni

Non bastava il pasticcio creato in seno alla Giustizia tra sottili scambi di accuse, adesso a mettere in imbarazzo l’Esecutivo è proprio una lettera che riguarda il premier, raggirato dal suo Ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, una delle poche fortunate ‘donne’ alle quali è stata ‘gentilmente concessa’ una sottorappresentanza nella Task Force testosteronica di questo Governo (e del Paese in generale).

Da un’inchiesta su Il Foglio del giornalista Luciano Capone, attraverso una lettera inviata al premier Giuseppe Conte, la ministra avrebbe mentito affermando che la task force incaricata di scegliere la app per il contact tracing aveva indicato Immuni di Bending Spoons. Dalla relazione della task force invece emerge, che gli esperti avevano indicato due soluzioni – Immuni e CovidApp – da sperimentare entrambe.

Questa storia, sulla quale si attende chiarezza, mette in risalto ancora una volta l’opacità su alcuni aspetti di questa gestione dell’emergenza, arrivando a toccare niente meno che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte