Con infinita tristezza annunciamo la scomparsa del dr, Giuseppe

Sorrente di anni 78 il 7 Giugno a Firenze. Socialista, dirigente e manager del Comune di Pisa, della Regione Toscana e della Regione Molise. Libero docente in varie università e scuole superiori italiane e straniere con particolare affetto verso UNIPI.

Consulente Fondi strutturali europei e nazionali per l’ANCI con un forte impegno nelle regioni del Sud Italia. Con Marino Papucci, Lelio Lagorio, Mario Leone, Gianfranco Bartolini dal 1970 al 1985 ha collaborato per progettare e sviluppare le autonomie locali regionali nel periodo più fecondo per l’Istituzione.

I funerali si terranno martedì 9 giugno alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Gervasio in Firenze.

Carlo Sorrente

Segretario provinciale P.S.I.