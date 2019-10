Poesia. Il premio europeo Oscar Wilde a Maria Teresa Chechile

Sabato 26 ottobre a partire dalle ore 15:30, presso l’aula Magna del Centro studi Ctp nella città di Ottaviano (NA) si svolgerà la XII edizione del concorso letterario europeo “Premio wilde” indetto dalla Dream Entertainment Associazione Culturale Ricreativa Italiana, in collaborazione con L’OPE (Osservatorio Parlamentare Europeo) e del Consiglio d’Europa. Uno dei 5 concorsi europei più blasonati ed al quale vede accedere alla finale la Campana d’origine, marchigiana d’adozione Maria Chechile.

La Chechile sarà presente alla finalissima con la sua lirica, dopo aver superato la 1^ e la 2^ commissione, davanti la 3^ commissione europea che la vede ancora una volta protagonista sulla

scena letteraria e questa volta addirittura in un premio europeo.

Nel breve tempo, da quando ha iniziato a proporsi, ha già collezionato numerosi premi con menzioni speciali e di merito, inclusa in antologie ed enciclopedie anche di prestigio come quella del premio Mario Luzi con l’alto patrocinio del presidente della repubblica italiana e nell’agenda dello scrittore della repubblica italiana che uscirà a dicembre per l’anno 2020.

Un nuovo ed importante appuntamento che come tiene a sottolineare la stessa Chechile “le permette di confrontarsi con altri autori e sentirsi onorata che la sua lirica sia potuta giungere ai più alti vertici di un concorso”.

Concorso che vede tre sezioni: Giovanissimi, giovani ex over.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del comune di Ottaviano e la partnership di sponsor. La Chechile aggiunge: “Essere arrivata in finale, fa di questa mia passione ulteriore onore ai miei scritti e che, in qualche modo, sono apprezzati e a disposizione della collettività”.

Inoltre la Chechile proprio lo scorso 12 ottobre è stata premiata a Salerno al concorso Nazionale ” Spiga di grano” con la sua lirica già nota e pluripremiata ” di notte” , attribuendole a tutti gli effetti il titolo di poeta emergente e contemporaneo.