Politiche per il lavoro, Uil: “Finanziare programma SURE”

“L’obiettivo della riforma è quello di realizzare un sistema universale di sostegno al reddito in costanza di rapporto, collegato a percorsi di formazione e politica attiva, che coinvolga in un meccanismo assicurativo tutte le imprese e tutti i lavoratori”. Così il ministro del lavoro Nunzia Catalfo alla vigilia del tavolo di confronto sulle politiche attive del lavoro con sindacati e imprese che si è svolto oggi alla presenza di Cgil, Cisl e Uil.

Per la Uil il segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha sottolineato la necessità di “avviare un confronto al livello europeo per ottenere la riconferma e il rifinanziamento del programma SURE”. Lo ha detto il Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso dell’incontro, svoltosi in videoconferenza.

Il leader della Uil, in particolare, ha sottolineato la necessità “di dare più spazio ai contratti di solidarietà, valutando i vantaggi, anche in termini di costi, nell’uso di questo strumento e nell’ottica di una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, per evitare i licenziamenti. Dobbiamo dare, comunque, copertura a tutti i lavoratori e a tutti i lavori, coniugando il principio assicurativo con quello di solidarietà. Altri capitoli da affrontare – ha proseguito Bombardieri – sono sia quello relativo all’eliminazione del décalage della Naspi sia quello relativo agli investimenti necessari per rendere più efficienti i nostri Centri per l’Impiego. Nelle politiche attive del lavoro siamo agli ultimi posti in Europa: va, dunque, rafforzato il sistema pubblico che deve però convivere con quello privato. In questo quadro – ha concluso Bombardieri – nel più breve tempo possibile, bisogna dare continuità e stabilità al lavoro importante svolto dai navigator e da tutti i precari che operano nel settore e che meritano il giusto riconoscimento per il loro impegno”.