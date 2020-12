Polpette e cultura per il ritorno di Anarchy in The U Kitchen

Da domani, sabato 12 dicembre alle ore 15:00, sulle pagine social del Teatro Villa Pamphilj, (facebook, instagram, youtube) inizia la seconda stagione di Anarchy in The U Kitchen, l’innovativo ed esclusivo format di “cucina & cultura”, la cui prima edizione è andata in onda durante il periodo del lockdown, incassando un grande successo di visualizzazioni.

Lo spirito punk della protagonista (e ideatrice) Anna Maria Piccoli torna tra i fornelli a caccia di consolazione, apre frigoriferi, dispense e portafogli vuoti e serve in tavola piccole prelibatezze fatte di niente, vettori naturali di aggregazione e felicità: le polpette.

Polpette di pane, di ceci, di riso, di carne, di tonno o di melanzane, mischiate a storie e parole, alla letteratura, alla poesia, al cinema, alla musica – con cui Carlo Amato (Tetes de Bois) condisce ogni ricetta – e ai molti amici ospiti che danno sapore al tutto. Perché, come dice Anna Maria Piccoli «Prima che la vita faccia di noi polpette, le polpette facciamole noi».

Le polpette di pane sono il piatto del giorno della prima puntata, ospiti Luca De Carlo (Tetes de Bois) alla tromba ed Emiliano Valente alle parole, Tra gli ingredienti troveremo pane secco, pecorino e una grattugia, un’edizione del 1947 del libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, le proprietà rilassanti del fare polpette, il mistero dell’invenzione del pane e le parole del grande poeta Federico Garcìa Lorca: «E’ bene che gli uomini mangino, ma è anche bene che gli uomini sappiano».

Nelle prossime puntate i musicisti ospiti saranno Stefano Saletti, Stefano Ribeca, Cecilia Sanchietti, Angelo Pelini, Alessandro D’Alessandro. A raccontare, leggere, recitare ci saranno Pino Marino, Arianna Gaudio, Petra Magoni, Massimiliano M. Frascà e Valeriano Solfiti.

Anna Maria Piccoli è un personaggio poliedrico, trasgressiva bassista punk e performer nei favolosi anni Ottanta, ha trascorso tutta la sua vita professionale a organizzare spettacoli e a fiancheggiare artisti di ogni genere e livello. La sua grande passione è fare frittate e polpette, non importa dove e con cosa.

Carlo Amato, bassista, arrangiatore e compositore, è uno dei fondatori e membri storici del gruppo musicale Tetes de Bois.

Anarchy in the U Kitchen “2” è una produzione Teatro Villa Pamphilj (direzione artistica Veronica Olmi) e rientra in #Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale.

Redazione Avanti