SI PUÒ FARE

Nessuna sorpresa per Lisbona, molta per i socialisti europei. In Portogallo la sinistra unita, guidata dal Socialista Costa, vince e lo fa con un incetta di voti che i socialisti italiani ed europei non vedevano dal dopo guerra. L’esito delle elezioni è stato un trionfo per il premier uscente Antonio Costa, leader del Partito Socialista, che ha ottenuto 106 seggi su 226, cioè 21 in più rispetto alle elezioni del 2015. In realtà i seggi totali sono 230, ma i quattro seggi mancanti, riservati ai portoghesi residenti nel resto d’Europa (due scranni) e nel resto del mondo (altri 2 scranni), non sono ancora stati assegnati perché lo scrutinio è ancora in corso.

Il socialista, già sindaco di Lisbona, non è stato solo tra i pochi che è riuscito a incanalare i voti della sinistra presentandosi insieme agli altri due partiti dei ‘lavoratori’, ma è anche colui che ha saputo accelerare la revoca delle misure di austerità approfittando della buona congiuntura per continuare a ridurre il deficit. Il che è il suo migliore argomento elettorale, i portoghesi hanno premiato le sue scelte, la spesa pubblica in favore del welfare che ha portato di conseguenza al miglioramento della vita degli abitanti dell’altra parte della penisola iberica.

È ormai dato per certo un ritorno al potere di Costa, anche in base all’ultima tornata elettorale.

Nel 2015 Costa formò il suo Governo ottenendo l’appoggio esterno del Blocco di Sinistra, del Partito Comunista e dei Verdi. A queste ultime elezioni, le ultime due forze si sono coalizzate in un’unica lista, chiamata Coalizione Democratica Unitaria, che ha ottenuto il 6,5% dei voti validi e 12 seggi, mentre il Blocco di Sinistra si conferma la terza forza politica del Paese lusofono con il 9,7% dei voti validi e 19 seggi.

Dall’altra parte guardando ai risultati vediamo centrodestra, il Psd (partito socialdemocratico di centrodestra) al 28,1% ha tenuto testa, ma lo ha fatto con una campagna elettorale tutta rivolta all’attacco e allo scredito dell’avversario. Mentre nonostante la sconfitta la leader del Centro socialdemocratico (CDS), Assunção Cristas, ha annunciato uno straordinario congresso del partito se non sarà rieletta. “La catastrofe non è avvenuta”, ha dichiarato il leader del PSD Rui Rio, “i sondaggi che ci hanno dato 20 punti in basso sono falliti”.

Ma il centro arranca e il Partito Popolare (CDS-PP) elegge 5 deputati, 13 in meno rispetto al 2015. Il Partito Animalista potrà appoggiarsi su 4 parlamentari, mentre altre 3 liste (Chega, Iniciativa Liberal e Livre) avranno ciascuna un solo deputato.

Entusiasta il commento del socialista Luigi Iorio appena appresa la notizia della vittoria degli omologhi italiani in Portogallo: “Un Paese a trazione socialista è possibile. Solo poco più di cinque anni fa il Portogallo era stato costretto a chiedere il salvataggio della Troika per evitare il fallimento. Costa e il suo Governo hanno invertito la rotta. Debito pubblico diminuito, ripristino della tredicesima e degli scatti d’anzianità per i dipendenti pubblici, diminuzione dell’Iva al 13 per cento su molti prodotti alimentari, aumento del salario minimo garantito da 557 a 580 euro al mese e ancora investimenti per infrastrutture ed ambiente”.