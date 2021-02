Prada costumista per un film su Billie Holiday

Prada ha avviato una collaborazione con il regista candidato all’Oscar Lee Daniels per il suo nuovo film intitolato“ The United States vs. Billie Holiday”. Il brand milanese, capitanato da Miuccia Brada e dal marito Patrizio Bertelli, ha creato una selezione di abiti per la cantautrice nominata ai Grammy Awards, Andra Day, che interpreta per l’appunto Billie Holiday, la regina del jazz e del blues, colei che nel 1939 incise la “scandalosa” canzone “Strange Fuit”, dove lo strano frutto è un nero impiccato a un albero da un gruppo di bianchi che oggi chiameremmo suprematisti.

Prendendo ispirazione dai suoi modelli d’archivio, Prada ha reinterpretato con uno sguardo contemporaneo i look più iconici di Billie Holiday, rendendo omaggio al periodo storico tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

Il risultato sono nove costumi di scena, tra cui abiti da sera in raso di seta impreziositi da piume e frange con linee anni Cinquanta, e un abito a colonna in doppio raso di seta color avorio con scollatura a cuore e ricami con cristalli preziosi.

