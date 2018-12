Premio ANGI a tecnologia, studi e applicazioni

Le start up italiane nate dall’ingegno di giovani imprenditori under 35 rischiano, scommettono e raccolgono successi in campo tecnologico applicato alla sanità.

Un’app per farmacisti ospedalieri, un innovativo sistema per la sanificazione con l’ozono e una rivista scientifico-divulgativa cartacea e online hanno ricevuto, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati, il Premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) che intende valorizzare il dinamismo e l’efficienza di giovani che sviluppano studi e applicazioni a favore del paziente e dello specialista in ambito sanitario ma anche le eccellenze di carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e la cultura, l’imprenditoria e l’innovazione digitale.

Ciò innesca innegabili ricadute benefiche nel tessuto connettivo della nostra economia, ricorda Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI. Questi traguardi sono stati raggiunti anche grazie alla lungimiranza di manager illuminati pronti ad affrontare scommesse socialmente rilevanti.

L’app SIPIP per i farmacisti, realizzata col contributo di Mundipharma, punta ad incentivare la formazione di tale categoria professionale con approfondimenti e aggiornamenti fruibili dallo smartphone. “Questa applicazione, pensata per i giovani futuri farmacisti, consente consultazioni di ricerche internazionali dall’oncologia alla cardiologia. Scaricando i testi in inglese e i riassunti in italiano che vengono pubblicati ogni mese, i farmacisti si aggiornano e possono acquisire crediti formativi rispondendo ad alcune domande” afferma Emanuela Omodeo Salè, Direttrice del servizio di Farmacia dell’Istituto Oncologico Europeo (Ieo Irccs).

“Tecnologia e formazione sono al servizio del paziente e del farmacista ospedaliero che assume un ruolo strategico con la terapia mirata, come figura chiave per l’indicazione e la razionalizzazione degli acquisti e il controllo degli sprechi nelle strutture pubbliche” sottolinea Sergio Cori, Direttore Asset Marketing di Mundipharma.

Il sanificatore a base di ozono è stato ideato dal napoletano Vittorio Hans Pinto che opera a Padova. Prodotto da Sanity Sistem, Sany-water plus genera ozono che abbatte oltre il 99,98% dei principali microrganismi che contaminano l’acqua (in particolare Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans) come confermato dall’Università di Padova. Lo strumento è versatile e può trovare applicazione anche nella ricettività e nella ristorazione, poiché i germi si annidano dappertutto. L’ozono è il miglior agente disinfettante contro allergeni e agenti patogeni presenti nell’aria e nell’acqua quali batteri, germi, virus, lieviti, muffe, funghi, spore, pollini e acari, igienizza senza l’utilizzo di additivi o detergenti chimici, non rilascia residui tossici, rimuove gli odori e allontana gli insetti infestanti.

Il riconoscimento è stato, infine, assegnato alla casa editrice Edizioni Scripta Manent per la rivista Salutepertutti.it, giornale di divulgazione dedicato a salute, prevenzione, alimentazione funzionale, integrazione alimentare e nutraceutica, sostenuta dall’azienda italiana Coswell. Il Direttore scientifico Donatella Tedeschi afferma che “Gli articoli puntano al grande pubblico che in sala d’attesa aspetta l’incontro col medico. La sfida agli altri strumenti informativi è quella di esportare un modello scientifico in chiave divulgativa, attenta e corretta”.

Tra le 11 categorie premiate anche Salute&Scienza e Sport&Benessere, con focus su progetti di ampio respiro come quello sull’eliminazione dell’Epatite C- Hcv promosso dalla genovese Aristea.

La premiazione, condotta dal giornalista di Radio Rai Daniel Della Seta e dal volto di Rai 1 Camilla Nata, ha visto coinvolti anche tre personaggi del mondo artistico-culturale che hanno ricevuto riconoscimenti speciali quali innovatori nei loro percorsi personali.

Michele Mirabella, instancabilmente impegnato nell’informazione medico-scientifica in radio e in televisione, l’attrice Pamela Villoresi testimonial di cause sociali riguardanti i diritti umani e il critico d’arte Philippe Daverio, divulgatore brillante e sapiente.

Tania Turnaturi