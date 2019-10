Premio Wilde tra talento e contaminazioni culturali

La XII edizione del ‘Premio Wilde’, concorso letterario europeo di poesia a tema libero, si è concluso con la premiazione ad Ottaviano il 26 ottobre 2019. Il Premio Wilde, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Parlamentare europeo e del Consiglio d’Europa, ha come missione quella di favorire le contaminazioni culturali in un interscambio fondamentale per stimolare nuovi interessi e mettere a disposizione la possibilità di esprimere il proprio talento. Il tentativo è quello di riavvicinarsi all’importanza della comunicazione diretta, personale e spontanea; nonché diffondere la cultura e la creatività italiana, europea e internazionale nel mondo.

“Premio Wilde vorrebbe diventare con tutte le sue evoluzioni e miglioramenti il riferimento per chi ha passione, fa e ama la cultura e vuole trasmettere qualcosa di se agli altri”.

Il Premio Wilde, dove ‘il sacro fuoco prevale sui lustrini’, è sicuramente un piccolo tassello di un grande mosaico che compone un progetto nel quale la cultura incontra le arti. Un contenitore che vorrebbe catalizzare le ambizioni e i talenti in un abbraccio spontaneo e naturale. Pertanto, il Premio Wilde s’avvale del binomio fondamentale: classico-innovazione. L’innovazione tecnologica è quella di comunicare in web per contribuire a diffondere la cultura e l’incontro delle sue molteplici forme di espressione, mettendo in contatto punti lontanissimi della terra, idee longitudinalmente inarrivabili, creando dei luoghi di incontro dove si creano nuove identità artistiche e culturali. L’aspetto ‘Classico’, oggi, è considerato vecchio, difficile e per pochi, in cui si tende ad allontanarsi, dimenticando talvolta troppo spesso il rapporto umano, diretto e schietto che ha traghettato nel tempo una continua evoluzione sociale, ambientale e culturale.

Il Premio Wilde si rivolge ad un pubblico eterogeneo. Non vuole essere un punto d’arrivo ma di partenza. Considera di vitale importanza la stretta collaborazione con altre Associazioni ed organizzazioni democratiche, enti, istituzioni locali, regionali, statali ed europee: “Solo una compatta partnership può dare linfa vitale per una crescita culturalmente sana per porsi come punto di riferimento”.

La giuria del Premio, formata da: Prof. Arch. Sepe Felice, Prof.ssa Amalia Mascolo; Prof. Avv. Gdp Turco Angelo, Prof. Avv. Esposito Luigi, Prof. Dott. Luminello Felice, ha voluto incoraggiare i giovani autori. Tra gli ‘over’ finalisti del Premio, troviamo l’importante riconoscimento a due nostri compagni: Maria Teresa Chechile con la poesia ‘Di vita e di morte’ e Salvatore Rondello con la poesia in acrostico “Olocausto” ha anche rilasciato un’intervista all’emittente televisiva “Canale 10”. La redazione dell’Avanti si compiace ed augura ‘un ad majora’.