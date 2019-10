Prima la Vita

Momentaneamente il “ SOVRANISMO “ si dimostra elettoralmente efficace (purtroppo) con lo slogan “ Prima gli Italiani “ da diffondere e praticare in ogni settore della società ; in pratica un vero disastro che ci riporterebbe indietro di secoli ! Mi spiego .

E’ ovvio che gli italiani tifano per l’Italia e non solo negli sport così come i francesi per la Francia ecc… ma in Politica occorre far tesoro del passato ed aggiornarsi ai momenti ed agli strumenti che la situazione esistente e le prospettive future propongono .

La esistenza di un commercio diventato pressoché mondiale e le esportazioni sempre più vitali per i Paesi Industrializzati e non solo , inducano rapporti tra le Nazioni continuativi e decisivi per la vita sul Pianeta e quindi la necessità di una diplomazia adeguata .

Una Diplomazia , ad esempio , inadeguata se non inesistente nel governo Conte 1° dove si criticava ogni giorno , anche con termini al limite delle offese , dei Capi di Governo , non si partecipava ai lavori degli organismi europei dove pur si poteva e si doveva presentare le proposte di modifica tanto sbandierate nelle piazze ed alle televisioni, si attivavano rapporti “particolari” con la Russia e con la Cina senza (essendo Noi sovrani “) i doverosi ed opportuni contatti con gli alleati.

Ma cosa significa oggi lo slogan “ Prima gli Italiani “ nella Cultura, nella Ricerca , nella Sanità , nell’Ambiente , nell’Era Nucleare , ecc…? Salvini e la Meloni ritengono forse che i Leader politici (ed i loro elettori) succedutesi dal secolo scorso non si siano impegnati all’interesse dell’ItaIia e degli Italiani? Non sono forse la carenza attuale di Leader all’altezza della situazione ; la rilevante confusione delle idee e l’assenza di chiari riferimenti culturali e filosofici storici ; una rappresentanza parlamentare e ministeriale debole ed impreparata ; un lessico privo di rispetto ed educazione (oltre che di “errori grammaticali” di “imperfezioni nei sostantivi) ecc… tra le cause della superficialità di analisi e della generale insicurezza che dilaga negli Italiani?

Si potrebbe citare , in merito , la caterva di errori dell’ex ministro Toninelli oppure le recenti dichiarazioni del neo ministro Fioramonti tra le quali: “Le fesserie dette e gli errori fatti qualche tempo fa non sono importanti poiché commessi da semplice cittadino “?. Incredibile . Poi si pretende. Il Principe degli slogan Salvini pochi giorni orsono proponeva una finanziaria con 50 miliardi per la flat-tax e l’occupazione senza mai dire (nemmeno oggi ) dove avrebbe reperito i denari necessari ! ed oggi si perde nel criticare eventuali aumenti di IVA sulle merendine !!? Che leader ?? Merita ricordare Flavio Tosi sindaco leghista per dieci anni , espulso da Salvini dal partito, che afferma “ si tratta di un Caino che si traveste da Abele “ e Lui pensava e pensa di diventare il capo dell’Italia?

Tutti gli Stati sono (e non da oggi ma da secoli ) soggetti ad emigrazioni ed immigrazioni ed il loro Progresso sociale sarà strettamente legato al progresso delle altre Nazioni e quindi occorre “Non chiudersi” come nei secoli scorsi (Re , Imperatori , Signorie , Ducati , Nobiltà , Plebe , …) facendo continuamente guerre con il “Vicino“ ma bensì “l’Inverso”.

Nella ricorrenza in questi giorni dei tecentosessanta emigranti dall’Africa morti in mare ( oltre a quelli che non sapremo mai…) nella ricerca di altri territori dove vivere e far crescere i propri figli , penso che lo slogan da adottarsi e che dovrebbe accumunare tutti gli Italiani e tutti i Popoli dovrebbe essere. Prima la vita.

Mauro Veronesi