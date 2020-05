Primo maggio, auguri all’Avanti!

Caro Direttore,

In occasione del Primo Maggio intendiamo rivolgere a te ed alla tua testata i nostri migliori auguri. Grazie allo sforzo ed al sacrificio di molti in questi anni i Socialisti riuniti nel PSI hanno potuto sempre usufruire di un contributo quotidiano di quella che è stata e continua ad essere nella continuità l’organo ufficiale del Partito.

Siamo consapevoli che tale iniziativa non sia stata il frutto del caso, ma della necessità. La scomparsa del PSI ci ha privato di molti dei suoi capisaldi, la rovina politica e la persecuzione odiosa operata nei confronti dei socialisti ha reso difficile la difesa di quelle che furono le nostre armi politiche fondamentali e fra di esse certamente la stampa quotidiana, poi, la crisi dei giornali naturalmente ha fatto il resto.

La nostra di quest’oggi è anche un gesto di solidarietà. Noi riteniamo che non vi possa essere l’Avanti! se non strettamente collegato ad una iniziativa politica socialista e ispirata ad un Partito che si richiami tale.

Altre iniziative promosse da alcuni compagni, or non più iscritti, desteranno certamente un disorientamento soprattutto se essa dovesse mancare della chiarezza politica necessaria. L’Avanti! è certamente veicolo di cultura, ma resta innanzitutto organo di lotta e di informazione socialista. (mai giustamente ha sottolineato il compagno Formica fu foglio del “socialismo liberale”, dottrina alla quale ci possiamo ben ispirare sul piano politico ma che differisce dalla necessità di ribadire il nostro collegamento alla ultracentenaria storia del PSI). Per questo ribadiamo la necessità di rilanciare la nostra testata ed invitiamo i compagni a stringersi attorno ad essa.

Egualmente chiediamo al Partito di operare con l’urgenza che si ritiene necessaria un chiarimento circa l’esistenza di due testate che recano il medesimo appellativo cercando di determinare le condizioni affinché possa e debba essere ricondotta ad unità tutta la stampa socialista e che essa faccia riferimento esclusivamente alla forza erede della tradizione che resta il Partito Socialista Italiano.

Carmen Cipollone

Sauro Baruzzo

Paolo Trovato

Graziano Luppicchini

Carlo Antonio Bidoni

Francesco Brancaccio

Piergiorgio Cherchi

Regina D’eramo

Roberto Babbini

Monica Zampini

Rossella Pera

Paolo Sartori

Fabio Panariello

Maurizio Molinari

Luca Pellegri

Marco Andreini

Maurizio Viaggi

Luigi Incarnato

Lorenzo Cinquepalmi

Maria Adele Berti

Angelo Zubbani

Andrea Moscatelli

Rocco Celentano