PRIMO PASSO

Via libera dell’Ema al vaccino Pfizer per il coronavirus. “Il Comitato tecnico Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato un’autorizzazione condizionata alla commercializzazione nell’Ue del vaccino sviluppato da BioNTech e Pfizer. La raccomandazione è per prevenire Covid-19 nelle persone a partire dai 16 anni di età”. Lo ha annunciato in conferenza stampa Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali.

“Al momento – ha chiarito Cooke – quello che possiamo dire è che non ci sono evidenze che il vaccino non funzioni contro questa nuova variante del coronavirus Sars-CoV-2”.

“L’autorizzazione a questo primo vaccino anti Covid è anche un’indicazione del fatto che il 2021 può essere più luminoso del 2020”, ha sottolineato il direttore esecutivo dell’agenzia europea del farmaco. “Il nostro lavoro” sul vaccino anti-Covid, ha chiarito Cook, “non si ferma qui. Continueremo a raccogliere e ad analizzare i dati sulla sicurezza e l’efficacia di questo vaccino per proteggere le persone che lo assumono in Ue”.

“L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech”. Ha aggiunto Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. E’ il primo farmaco contro il Covid-19 a essere autorizzato per l’uso nell’Unione europea.

La Commissione Europea deciderà sull’autorizzazione condizionata alla commercializzazione del vaccino “entro stasera”, fa sapere la presidente Ursula von der Leyen, via social network. Per von der Leyen “è un momento decisivo nei nostri sforzi per dare vaccini sicuri ed efficaci agli europei. Ora agiremo rapidamente. Mi aspetto una decisione della Commissione Europea entro stasera”.

“E’ la notizia che aspettavamo – dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza – . La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”.