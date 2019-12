Propaganda (comunista) live

Penso che l’ultima puntata della trasmissione di Bianchi, Propaganda live, abbia fatto un pessimo servizio a Reggio Emilia, a Cavriago e a Bibbiano. Tutte le interviste erano tese a dimostrare orgogliosamente che si tratta di territorio ancora comunista. A Reggio esiste via Tito e il commentatore ha dichiarato con tono ironico che qualcuno vorrebbe cambiarla perché “avrebbe ucciso milioni di persone”. Milioni no, ma con le foibe ha fatto massacrare e seppellire migliaia di italiani. Ma esiste anche via Unione sovietica e via Rivoluzione d’ottobre.e la televisione si é a lungo soffermata per sottolinearne il merito. Poi a Cavriago il servizio é stato tutto incentrato sulla statua di Lenin in piazza Lenin, incensata dal segretario di Rifondazione comunista. E infine il video ha inquadrato la sezione del Pd di Bibbiano dove campeggiano le foto di Gramsci, Togliatti, Berlinguer e Nilde Iotti e in un angolino quello di Moro. Mi sono chiesto se in un partito socialista europeo sia lecito ignorare l’esistenza dei socialisti italiani. Ed esaltare la tradizione comunista. Ho avvertito tutta l’ingiustizia che ha caratterizzato la storia italiana assegnandole una nuova evidente anomalia, divenuta anche paradosso. Che la trasmissione abbia un fondo di verità?