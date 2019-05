Proposta di legge di Nencini-Fgs. Niente plastica nella PA

“Prevedere l’eliminazione totale dell’utilizzo di materiale plastico negli edifici della Pubblica amministrazione, introdurre il divieto dell’ingresso della plastica in tutti gli edifici pubblici; inserire nelle prossime procedure di gara per forniture e servizi, disposizioni che ne prevedano il divieto di utilizzo ed estendere la stessa “ratio” a tutte le altre istituzioni, alle ramificazioni della PA e alle società soggette al controllo diretto del Governo e della Pubblica amministrazione”. È questo il cuore della proposta di legge presentata dal Sen Riccardo Nencini, presidente del consiglio nazionale del Psi, e promossa dalla FGS (Federazione dei giovani socialisti), anche per recepire “la direttiva approvata il 27 marzo 2019 dal Parlamento europeo”- si legge ancora nella proposta di legge, in cui “si vieta la vendita e la produzione all’interno degli Stati membri di articoli in plastica monouso”. L’obiettivo è ambizioso e radicale: proiettare la Pubblica Amministrazione italiana verso una svolta profondamente ambientalista entro il dicembre 2019, data di decorrenza della Conferenza delle parti sulla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dai rischi dell’inquinamento che verrà ospitata a Napoli.