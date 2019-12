A conclusione della recente Assemblea congressuale del PSI, tra i temi dibattuti e ripresi dal nuovo esecutivo provinciale si è preso atto della ribadita proposta di concessione del passaporto austriaco ai residenti in Provincia di Bolzano appartenenti al gruppo linguistico tedesco; ancora una volta appare una forzatura ed una strumentalizzazione elettoralistica, capace solo di far riemergere sentimenti nazionalisti in contrasto con una volontà di pacificazione e di superamento delle tensioni tra i diversi gruppi conviventi.

I Socialisti sono semmai per la realizzazione tra gli Stati Europei di un unico Passaporto Europeo, rilasciato dalle singole Nazioni, che dia un reale segnale di superamento di ogni confine e barriera all’interno dell’ Europa, e rappresenterebbe un segnale importante verso la costruzione di una Europa politica e non solo finanziaria o monetaria. Ed in tal senso il PSI fornirà ai parlamentari del PSE e soprattutto ai socialisti dell’ ASA – l’ associazione dei socialisti dell’arco alpino,- la proposta di promuovere nei competenti organismi europei un passaporto comune per tutti i Paesi dell’ UE.

Questi ed altri tentativi della destra sudtirolese, spesso sostenuti anche da parte di settori della SVP, sono iniziative che fanno retrocedere quell’ Autonomia che ha portato benessere e condivisione nella Provincia, e che rischia oggi, sulla spinta dei nazionalismi che vogliono la costruzione di barriere e divisioni tra i popoli e tra i diversi gruppi linguistici, di fare significativi passi indietro. Tutte le forze democratiche devono respingere questi tentativi di involuzione e cercare di adeguare e consolidare l’autonomia, che nei passati decenni si è dimostrata la leva ottimale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro territorio.

I socialisti inoltre ritengono che, così come previsto e non realizzato nella passata legislatura, dovrà essere messa a punto una disposizione statutaria che garantisca la rappresentanza proporzionale dei tre gruppi linguistici in Giunta provinciale collegata al censimento della popolazione ed inoltre, per quanto riguarda la nomina di rappresentanti della Provincia in consigli di amministrazione ed in altri organismi, vanno strettamente applicati principi e criteri di trasparenza, competenza, merito e parità di accesso.

Ardelio Michielli