L’ottava commissione del Senato Infrastrutture e lavori pubblici, ha approvato il parere sull’aggiornamento del contratto di programma 2017/2021 della Rete Ferroviaria *RFI*? . Le risorse ammontano a circa 15 miliardi, dei quali 6.7 miliardi sono destinati a investimenti per garantire la connettività sulle principali direttrici e 1.7 miliardi per ammodernamento tecnologico. Tra gli interventi segnalati per il finanziamento delle infrastrutture in Calabria vi sono: potenziamento collegamento Lamezia-Catanzaro lido-dorsale ionica; Adeguamento, velocizzazione ed elettrificazione linea ionica nella tratta Sibari-Melito Porto Salvo; progettazione della linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria.

Soddisfazione dei Socialisti calabresi “per l’ottimo lavoro fatto dal Sen. Riccardo Nencini e la senatrice Silvia Vono, per colmare il gap infrastrutturale di cui da sempre soffre la nostra regione”- ha detto il segretario regionale del Psi, Gigi Incarnato: “i programmi e le strategie su trasporti e infrastrutture calabresi messi in campo dal 2005 con il governo del centro sinistra si stanno finalmente concretizzando. La priorità è garantire alla Calabria una mobilità interna ed una strategia di collegamento nazionale ed internazionale”. Anche Mattia Caruso – Segretario regionale FGS, dichiara:

“Una buona notizia per la Calabria e per i tanti giovani calabresi che con il potenziamento delle infrastrutture avranno più possibilità di progettare il proprio futuro lavorativo”. Per Francesca Rosa D’Ambra, vice Segretaria Psi, “Colmare il divario infrastrutturale del nostro meridione, è un obiettivo che come socialisti perseguiamo da sempre. Sviluppo turistico e crescita economica passano da qui”. Scipione Roma, della direzione nazionale del Psi, ha aggiunto: “Il piano straordinario per il potenziamento Infrastrutturale del nostro sud fu fortemente voluto dal PSI, nel corso dei governi Renzi-Gentiloni. Un sentito grazie a Riccardo Nencini, che conosce bene la Calabria e le sue potenzialità, e ha sempre lavorato in questa direzione”.