Psi. Iorio, sì a fiducia tappa importante per autonomia.

“La decisione della Segreteria del PSI di chiedere ai due parlamentari socialisti di confermare la fiducia al Governo Conte anche dopo la fuoruscita dei parlamentari di Italia viva è una tappa importante nel percorso di totale autonomia politica che il Partito guidato da Enzo Maraio ha deciso di intraprendere.

Siamo convinti che il PSI debba fare di tutto per recuperare, all’interno del centrosinistra, il suo ruolo di stimolo e di proposta per un profondo rinnovamento nei contenuti e nei metodi dell’azione politica e di Governo.

Ora ci metteremo al lavoro, con rinnovato impegno e forte determinazione, per allargare i confini della maggioranza di Governo, combattere la pandemia e migliorare ulteriormente i progetti di utilizzo del Recovery Fund, e per portare avanti le nostre tradizionali battaglie: difesa della scuola e della sanità pubblica, giustizia”. E’ quanto afferma in una nota il coordinatore della segreteria del Psi, Luigi Iorio.