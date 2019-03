Sulla questione delle liste di attesa e sulla variazione dei requisiti per la scuola a tempo pieno nella popolosa frazione di Santo Pietro Belvedere di Capannoli i genitori sono sempre più allarmati e preoccupati non riuscendo a vedere una progettazione ben definita con una cronologia degli impegni sull’inizio e la fine dei lavori.

I bambini allocati da oltre sette mesi in moduli prefabbricati montati a settembre 2018 che sono costati per le casse comunali oltre 150.000 euro, in condizioni precarie che non garantiscono un regolare processo formativo scolastico e che favoriscono l’insorgenza di gravi patologie specialmente con l’arrivo della stagione mite.

A oggi il cantiere è ancora INATTIVO, la vecchia scuola è sempre lì e spazi per le attività didattiche all’aperto, ZERO.

· Che bisogno c’era di portare i bambini in moduli prefabbricati a settembre e a quel costo?

· Quanti cittadini sono a conoscenza che due assessori su quattro dell’attuale giunta hanno manifestato forti perplessità sul noleggio dei container?

· Come mai si è creato questo disagio per un intero anno scolastico, se ad oggi non sono ancora partiti i lavori?

· Come mai è “inagibile” il parcheggio pubblico di recente realizzazione prospiciente la zona di ubicazione dei moduli, con grave disagio per gli automobilisti e per i ragazzi?

La discussione si è svolta sui banchi del Consiglio Comunale ma nonostante ciò la sindaca non ha dato risposte, non ha avuto la sensibilità civica di un confronto né dentro le istituzioni nel palazzo né fuori in paese fra la gente e le famiglie.

Per la Sindaca le priorità sono altre come la tutela della sua immagine pubblica spostando tutte le questioni su una bagarre mediatica nei social net.

Ora in prossimità delle elezioni comunali di maggio la Sindaca inizi a rispondere alle domande nostre e dei Cittadini amministrati che chiedono CHIAREZZA e TRASPARENZA su argomenti delicati e importanti che incidono sulla vita delle famiglie, senza nascondersi dietro di scenari politici improbabili che nessuno le sta chiedendo di menzionare perché sono distanti dai problemi delle persone.

In attesa che la popolazione riceva le risposte necessarie, i socialisti, i laici e i civici continueranno a combattere per garantire le soluzioni necessarie, per risolvere i problemi che affliggono i nostri ragazzi.

PSI di Santo Pietro Belvedere e di Capannoli