Sabato 23 gennaio dalle ore 11,00 alle ore 12,00 in Via Castro Pretorio nelle adiacenze della Biblioteca Nazionale, (Metro Castro Pretorio) manifestazione del Psi per esprimete solidarietà a Alexei Navalny, oppositore di Putin detenuto in Russia

Un sit in dei socialisti, di fronte all’ambasciata della Russia a Roma, nel giorno in cui a Mosca si terranno proteste per richiedere l’immediata scarcerazione di Aleksej Navalny. Alla manifestazione insieme alla federazione romana del Psi, oltre a militanti e iscritti saranno presenti: il segretario del Psi Enzo Maraio, Bobo Craxi, il portavoce Livio Valvano, il coordinatore della segreteria Luigi Iorio, il segretario della Federazione romana Andrea Silvestrini.