Finalmente anche i privati mettono a disposizione posti letto e Personale Medico e Paramedico

Siamo consapevoli che questo non è il momento della polemica, ma che occorra uno slancio di solidarietà e la capacità di Istituzioni, forze politiche e cittadini di fare quadrato, a livello locale e nazionale, per trovare le soluzioni che consentano di circoscrivere e annullare la diffusione del virus e operare prioritariamente per tutelare la salute dei cittadini.

Una riflessione sul contesto sanitario lombardo deve comunque essere fatta. La grave emergenza sanitaria in atto, anche in una regione come la Lombardia, dove il servizio sanitario è considerato, da tanti, una eccellenza, ha comunque messo in luce criticità, dovute in gran parte ai continui tagli economici alla sanità pubblica, in favore del privato. (Ottomila posti letto tagliati negli ultimi anni in Lombardia a fronte di un aumento degli stessi nell’accreditato privato).

Filosofia, questa, applicata, dalla Giunta Lega – Forza Italia, che da Formigoni a Maroni e Fontana, ha portato ad un drastico ridimensionamento degli organici, del ruolo del Medico di famiglia, oltre allo smantellamento di ambulatori e ospedali, punti di riferimento importanti sul territorio per gli interventi di prima assistenza. Scelte sbagliate che da tempo, come socialisti, abbiamo più volte denunciate, e che in una realtà drammatica, come quella che si sta affrontando, con tante vittime, ai famigliari delle quali va la nostra solidarietà, rendono ancora più complesso l’approccio al fenomeno.

E’ stato infatti stimato che per fronteggiare il Covid -19, considerata la carenza cronica di personale sanitario, sia necessario procedere in tempi rapidi all’assunzione di cinquecento medici e mille infermieri. Non può essere solo la sanità pubblica a fronteggiare questa eccezionale emergenza. La sanità privata deve contribuire mettendo a disposizione Medici, specialisti, posti letto. Il Privato accreditato deve inoltre poter garantire la continuità del servizio pubblico, senza oneri, per i pazienti che hanno bisogno di prestazioni mediche per visite e interventi per patologie importanti, (Oncologiche, Cardiologiche) In prevalenza. Finalmente, sembra che tra Regione e Governo si stiano creando le condizioni per poter agire in questa direzione. C’ è lo auguriamo nell’interesse generale. Sarebbe auspicabile anche un maggior coordinamento tre la Regione, e il Comune di Milano.

Occorre il concorso di tutti gli attori che operano nel settore sanitario Lombardo e dei Cittadini per combattere il virus, riorganizzare e intervenire in modo strutturale sul modello organizzativo stesso degli ospedali, sul potenziamento di alcuni strumenti tecnologici, degli organici e sul finanziamento della ricerca scientifica, per far fronte a questa drammatica situazione che ad oggi nessuno è in grado di definirne l’intensità e la durata.

Il nostro plauso va a tutto il personale medico e paramedico che lavora con impegno e abnegazione, con turni di lavoro estenuanti, con il rischio concreto di contagio ( il personale sanitario rappresenta infatti oltre il 10” dei contagiati) a tutti loro il nostro sentito ringraziamento.

Questa crisi ha messo in evidenza che il sistema sanitario ospedaliero va innovato, si rende necessaria una rete ospedaliera, che comprenda; Ospedali intermedi, Ospedali per comunità, integrati con i servizi socio sanitari e con i servizi territoriali.

I Socialisti al Governo sono stati i fautori della riforma che ha realizzato la Sanità pubblica e l’assistenza sanitaria gratuita, il servizio sanitario pubblico rappresenta una conquista sociale irrinunciabile in quanto bene primario. Continueremo ad operare per migliorarla e difenderne il valore, contro quanti, il centro destra in particolare, vogliono privatizzarla sul modello americano, dove solo chi è in grado di pagare può essere assistito.

PSI Metropolitano di Milano