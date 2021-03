Psi. Nasce la Scuola di formazione politica “Carlo Tognoli”

Ringrazio il segretario nazionale Psi, Enzo Maraio, per avermi affidato l’incarico di promuovere e coordinare la nuova Scuola di formazione politica rivolta ai giovani dirigenti e agli amministratori locali socialisti, decisa dalla segreteria nazionale del partito. La Scuola sarà intitolata alla memoria di Carlo Tognoli, l’ex sindaco socialista di Milano recentemente scomparso ed autentico esempio di riformismo socialista applicato al governo delle comunità locali. È per me un grande onore e un privilegio favorire la formazione dei giovani e fornire un supporto teorico e pratico agli amministratori locali che ogni giorno sono impegnati in prima linea nella risoluzione dei problemi dei cittadini. Assieme al coordinatore della Consulta degli amministratori e sindaco di Fano, Massimo Seri, e al segretario nazionale FGS, Enrico Pedrelli, definiremo a breve il programma del primo ciclo di seminari, avvalendoci del contributo di istituzioni culturali socialiste come Mondoperaio e Fondazione Socialismo, nonché di docenti universitari, esponenti del mondo della cultura, sindaci, strutture di supporto agli organi di governo, così da consentire una formazione che tenga conto anche delle esperienze maturate sul campo dai diversi soggetti.

In un periodo in cui la politica sembra aver smarrito la propria funzione di elaborare la società del futuro e di selezionare adeguatamente la classe dirigente, noi scegliamo di puntare sulla formazione politica. Con il socialismo riformista e municipale come stella polare.