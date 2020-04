Uscire dalla emergenza sanitaria non sarà una questione di poche settimane e dovremo vivere per molto tempo in una situazione di crisi economica e sociale senza precedenti, per sostenere cittadini ed imprese si dovranno adottare misure straordinarie e difficili che per avere successo devono avere un sostegno corale ,uno sforzo collettivo di responsabilità civile.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte ed ad assumerci una responsabilità comune in questo momento difficile per i nostri cittadini nella gestione delle misure attuative per contrastare l’epidemie e riparare i danni che sta procurando al tessuto sociale .

Occorre pero che le nostre istituzioni locali si aprano al confronto democratico e alla partecipazione perché solo cosi si può realizzare una forte azione amministrativa .

Purtroppo nelle settimane passate non sempre e non da tutte le parti si e seguita questa strada e la mancanza di confronto a volte non ha prodotto le misure più efficaci per contrastare l’epidemia .

I consiglio comunali e provinciali devono tornare a funzionare pienamente per non rischiare di sospendere anche la democrazia.

Di qui innanzi è utile e necessario che anche a livello locale si costituiscano cabine di regia che vadano oltre gli esecutivi, stabili fino alla fine dell’emergenza aperta alle opposizioni consiliari e alle forse sociali più rappresentative per assicurare una pronta attuazione delle misure al di fuori di una controproducente e sterile tentazione di propaganda .

Segreteria PSI Pisa