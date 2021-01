Psi Roma incontra Calenda per parlare della città

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro tra una delegazione della segreteria PSI Roma metropolitana e il leader di Azione e candidato a sindaco, Carlo Calenda.

L’incontro, al quale ha partecipato anche Flavia De Gregorio esponente romana di Azione, è stato molto proficuo e sono stati toccati i temi principali della città e discussi i futuri scenari.

Abbiamo condiviso, con profonda preoccupazione, l’attuale condizione di pressoché totale inefficienza della nostra città, e le pericolose fibrillazioni di questa fase politica nazionale durante l’inizio della campagna di vaccinazione.

Abbiamo convenuto sul fatto che, per far rinascere la nostra città, occorre avere la forza per attuare profonde trasformazioni, soprattutto nella gestione amministrativa e nella chiusura del ciclo dei rifiuti.

Il segretario metropolitano PSI, Andrea Silvestrini, accompagnato in delegazione dalla presidente Giovanna Miele, dal vicesegretario Fabio Rollo e dal responsabile dell’area metropolitana Fabio Mestici, ha sottolineato la necessità di affrontare l’imminente sfida elettorale di Roma con uno schieramento di centrosinistra unito, cercando di dare delle risposte ai quartieri periferici che alle ultime elezioni hanno voltato le spalle al centrosinistra.