La segreteria dell’area metropolitana di Roma, riunitasi ieri presso la Direzione Nazionale, ha espresso all’unanimità viva soddisfazione per la strada intrapresa che ha portato alla formazione del gruppo al Senato “PSI-Italia Viva”.

Ringraziamo il Senatore Nencini e il Segretario Nazionale Maraio per aver concluso quest’operazione che riporta il Partito ad essere protagonista in Parlamento e in questa nuova fase della politica italiana.

Psi Federazione Metropolitana di Roma