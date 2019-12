La Federazione Metropolitana del Partito Socialista Italiano invita tutti i Sindaci ad attivare più velocemente possibile il Fondo di sostegno alla locazione, misura introdotta della Regione Lazio a supporto diretto del cittadino. Il fondo, istituito dall’art. 11 della Legge n. 431/1998, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione. Tutti i Comuni della Regione Lazio che intendono accedere al Fondo provvedono a pubblicare il bando ed a formare la relativa graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti, trasmettendo alla Regione la “rilevazione del fabbisogno comunale” su apposito modello messo a disposizione dalla Direzione regionale competente.

I Comuni possono prevedere con deliberazione della propria Giunta che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall’art. 11 comma 3 della L.431/1998 come modificato dall’art. 7 comma 2bis della L.269/2004

La Regione ripartisce il fondo e attribuisce le risorse in favore dei Comuni, sulla base del fabbisogno presentato e dei criteri stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

Per consentire la corretta ripartizione del Fondo, l’impegno della spesa e la liquidazione, i Comuni trasmettono quanto previsto a mezzo PEC all’indirizzo sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmail.it, entro i termini stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale.