Carissimo compagno Riccardo Nencini,

la Sezione del PSI di San Giovanni in Fiore, per conto di tutti gli iscritti e simpatizzanti, ti formulano i più cordiali e sentiti auguri per la tua elezione a Presidente della Commissione Cultura e Beni Culturali del Senato della Repubblica. Fiduciosi sulla possibilità di una tua prossima visita a San Giovanni in Fiore,al fine di approfondire meglio il valore culturale del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti e dell’Abbazia florense, i compagni tutti ti augurano buon lavoro ed a presto rivederci.

PSI SAN GIOVANNI IN FIORE