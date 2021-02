Sono bastati circa DIECI centimetri di neve, per mandare in tilt la viabilità sulle strade cittadine, causando notevoli difficoltà a coloro che non si sono potuti spostare per andare al lavoro. Nella giornata odierna si sono verificati incidenti e tamponamenti nel centro urbano, della città di Gioacchino da Fiore. Si è registrata l’assenza totale del servizio anti-neve e spargisale. A proposito del sale,quello acquistato dalla attuale Amministrazione Comunale, risulta certificato come per legge, cloruro di sodio?. Dal colore scuro e dall’effetto poco producente nello sciogliere il ghiaccio, sembrerebbe ibrido. Risulta a verità che qualche tecnico di esperienza si sia rifiutato di approvare il piano neve dell’anno corrente? L’esperienza acquisita negli anni precedenti, da parte di tecnici e personale comunale, è valsa a non poter contribuire alla stesura del piano neve ed alla sua messa in esecuzione. La dichiarazione della Sig.ra Sindaco: ” Tutto pronto per fronteggiare questa nuova ondata di gelo e neve ” lascia il tempo che trova. Sui social vengono postate tantissime foto con auto in panne e persone in difficoltà. A proposito, i mezzi sgombero neve e spargisale sono idonei per il servizio che offrono? Sono tante le proteste dei cittadini bloccati anche per l’ondata di gelo. La Sindaca Succurro ha chiuso le scuole anche per domani, ma ha ricevuto oggi per domani qualche avviso di allerta meteo dalla Protezione Civile? Oppure si chiude per nascondere l’inefficienza amministrativa? Per dieci centimetri di neve la città è rimasta paralizzata per ore, questa l’amara realtà.

PSI SAN GIOVANNI IN FIORE