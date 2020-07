La Segreteria cittadina del Partito Socialista Italiano di San Giovanni in Fiore, con la partecipazione del Segretario Provinciale Avv.to Franz Caruso e del Segretario Regionale On.le Luigi Incarnato, dopo aver esaminato attentamente la situazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative, ha deciso di intraprendere il seguente percorso politico.

Il PSI sostiene la ricandidatura a Sindaco di Pino Belcastro, per dare continuità all’azione politico amministrativa. Qualora la candidatura del Sindaco Giuseppe Belcastro non verrà riproposta, il PSI in alternativa unica proporrà la candidatura a Sindaco di un suo rappresentante politico. I Socialisti sangiovannesi, ancora una volta, confermano la loro lealtà e coerenza all’alleanza PD+PSI, pur consapevoli e preoccupati che la situazione politica attuale è molto eterogenea e confusionaria.

Psi San Giovanni in Fiore