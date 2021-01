Ill.mo Assessore Regionale all’Ambiente On.le Sergio De Caprio,

abbiamo condiviso con Lei, la decisione di chiudere definitivamente la discarica del Vetrano, che tanti danni all’ambiente sta provocando, da numerosi lustri.A tutt’oggi, purtroppo, dobbiamo constatare che la carovana dei Tir che sversano ogni giorno rifiuti nella discarica, non è diminuita, anzi, aumentata parecchio. Preferiremmo sapere con esattezza il giorno, il mese e l’anno di chiusura della discarica. “Stiamo chiudendo le discariche di Cassano allo Ionio e di San Giovanni in Fiore ” così come da Lei dichiarato giorno 24.01.2021 al giornalista dell’emittente LAC, tale affermazione ci lascia nel dubbio che la discarica continui a ricevere ogni giorno decine di tonnellate di rifiuti.Bisogna fare presto, si decida subito la data di chiusura e si proceda ad iniziare i lavori di bonifica della stessa; non bisogna più permettere a nessuno di sversare rifiuti nella discarica del Vetrano.

Fiduciosi che ciò avvenga,nel più breve tempo possibile.si rimane in attesa di riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

PSI San Giovanni in Fiore