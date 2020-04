Il Capogruppo del Partito Socialista Italiano, Luigi Foglia, in seno al Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore, unitamente al Consigliere Comunale anche del PSI, Mosca Giovambattista, hanno deciso di donare le loro spettanze dovute a gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, alla “Associazione degli Emigrati” di San Giovanni in Fiore che tramite il “progetto COVID 19″ ha promosso una raccolta fondi, destinati all’acquisto di materiale sanitario per l’Ospedale di San Giovanni in Fiore, considerata l’emergenza sanitaria” Coronavirus.”

I due Consiglieri Comunali Socialisti hanno dichiarato: “Riteniamo doveroso da parte di chi ricopre cariche pubbliche, dimostrare, in questo momento così drammatico per il Paese intero, la propria vicinanza specie quando si tratta di tutelare il diritto alla salute”. Così proseguono nella loro dichiarazione;” In qualità di Consiglieri Comunali di San Giovanni in Fiore sentiamo il dovere di rivolgere un caloroso ringraziamento ai Medici, ai Tecnici di Radiologia e Laboratori di Analisi, agli Infermieri, al personale del 118 e delle ambulanze Croce Verde e Croce Rossa, nonché agli Operatori Socio Sanitari ed a tutto il personale sanitario del nostro territorio, compreso chi, in questi giorni di drammatica emergenza, sono in prima linea nella lotta contro la diffusione del “Coronavirus”. A loro, come cittadini, dobbiamo essere profondamente grati, per la dedizione e l’impegno con cui si stanno prodigando per tutelare il massimo bene pubblico della comunità,ovvero la salute”.

Luigi Foglia e Giovambattista Mosca

Consiglieri Comunali del PSI – SAN GIOVANNI IN FIORE