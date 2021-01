Il Partito Socialista Italiano di San Giovanni in Fiore, prende atto con soddisfazione che finalmente l’Assessore all”Ambiente della Regione Calabria, On.le Sergio De Caprio, ha annunciato la chiusura delle discariche di Cassano allo Ionio e di San Giovanni in Fiore.In data 24.01.2021 l’Assessore De Caprio ha testualmente dichiarato al giornalista di lacnews 24 ” stiamo per chiudere le discariche di Cassano allo Ionio e San Giovanni in Fiore, risarciremo i Comuni che hanno sofferto questo impatto ambientale, comunità che ringraziamo perché si sono donate agli altri”. La dichiarazione pubblica dell’Assessore Regionale all’Ambiente riconosce il danno ambientale, arrecato alle comunità dove erano situate le due discariche. Adesso bisogna procedere con celerità a chiudere definitamente la nostra discarica del Vetrano e conseguentemente dare inizio ai lavori di bonifica della stessa. Il Partito Socialista Italiano di San Giovanni in Fiore si è battuto, da sempre, con tutte le sue energie affinché si arrivasse a tale decisione, oggi possiamo affermare di aver vinto una battaglia a difesa della salute dell’intera collettività. Si faccia presto a chiudere la discarica, non possiamo permettere che si temporeggi ulteriormente. Noi Socialisti florensi, ringraziamo l’Assessore Regionale all’Ambiente, On.le Sergio De Caprio, per aver ascoltato il nostro appello, più volte rivolto alle autorità competenti. Alle parole seguano i fatti.

PSI SAN GIOVANNI IN FIORE