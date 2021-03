Mercoledì 10 marzo presso la sede del Psi Torino è avvenuto un importante incontro propositivo e programmatico fra una delegazione del Psi composta dal segretario provinciale Gabriele Salerno, e Matteo Avagliano, con il candidato alle primarie del centrosinistra Igor Boni di Più Europa.

In un incontro estremamente cordiale si sono trovati innumerevoli punti di intesa per una proposta progressista per Torino incentrata sul rilancio del lavoro, sulla mobilità sostenibile e su di un forte sostegno verso progetti di green economy.

L idea condivisa dal Psi e da Più Europa è di essere artefici nei mesi che verranno di un cambiamento radicale nella prospettiva di Torino, che non può attendere in eterno la fine di frizioni interne ad altre forze politiche, la nostra città presenta il tasso di disoccupazione più alto delle città del nord, un industria in continua delocalizzazione, un emergenza abitativa che chiede risposte forti e decise.

Socialisti e Radicali continueranno nei prossimi mesi a discutere, dialogare e costruire un idea di nuova città aperta nel sociale, e che dia risposte concrete alla crisi economica generata dalla pandemia, in piena apertura a tutte le forze politiche di quel centrosinistra che deve rappresentare la voce di lavoratori, lavoratrici ed imprese che hanno pagato in questi anni un prezzo altissimo all’incompetenza ed inadeguatezza del governo Appendino.

Gabriele Salerno segretario Psi Torino

Matteo Avagliano Psi Torino

Igor Boni Più Europa Torino