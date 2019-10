La decisione da parte di Trenitalia, di chiudere temporaneamente le biglietterie delle stazioni di Rosignano, Certaldo e Borgo San Lorenzo, trova i Socialisti critici ed impegnati affinché si giunga ad una diversa scelta da parte dell’Ente in ragione delle esigenze degli utenti e dei territori.

Chiusura dovuta secondo Trenitalia alla riorganizzazione della rete di vendita. Come Partito Socialista Italiano, consapevoli del disservizio che si viene a creare per lavoratori, studenti e Turisti, auspichiamo che le amministrazioni Comunali, in collaborazione con Trenitalia risolvano al più presto il problema.

Il nostro suggerimento costruttivo è quello di chiedere a Trenitalia l’utilizzo della nuova figura di assistente alla clientela in alcune ore del giorno e periodi di maggior traffico viaggiatori.

Crediamo anche in una nuova figura in collaborazione con Amministrazione Comunale, Trenitalia e Regione in modo da svolgere le funzioni di ufficio turistico, promozione del territorio, vendita titoli di viaggio e prenotazioni.

Con strumenti adeguati e collocata in fabbricati già esistenti potrebbe dare informazioni in tempo reale sulla circolazione dei mezzi di trasporto.

Questo progetto potrebbe essere esteso a tutto il territorio nazionale e sarebbe fonte di nuovi posti di lavoro, sviluppo economico e culturale dei territori.

Alfredo ARDANESE

Responsabile Nazionale PSI

Trasporti-Infrastrutture;

Graziano LUPPICHINI

Responsabile Nazionale PSI

Trasporto Pubblico Locale.